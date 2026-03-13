Liam Lawson prende la rivalidad con ‘Checo’ Pérez, tras varios roces

Desde hace un tiempo, existe una rivalidad que cada día ha ido tomando más protagonismo dentro de Fórmula 1, nos referimos a las diferencias que existen entre Liam Lawson y Sergio Pérez, quienes en más de una ocasión han demostrado que no tienen una buena relación.

El inicio de su rivalidad, comenzó por la disputa de un lugar en la escudería de Red Bull, pero desde ese momento han tenido algunos roces en la pista, siendo uno de los más polémicos, cuando Liam Lawson le hizo una seña obscena a Sergio Pérez.

Tras el regresó del mexicano a la Fórmula 1, los pilotos tuvieron un nuevo incidente en el Gran Premio de Australia, lo que ha vuelto a prender la rivalidad que los dos pilotos tenían desde hace unos años.

¿Qué ha dicho Liam Lawson sobre la rivalidad con Sergio Pérez?

Ante el último incidente que se vivió hace unos días, mucho se ha hablado sobre la nueva rivalidad en la Fórmula 1, aunque Liam Lawson ha minimizado las cosas con el mexicano.

En un encuentro con los medios de comunicación en el Gran Premio de China, Liam Lawson fue cuestionado sobre el incidente que vivieron sobre la pista, a lo cual el piloto neozelandés respondió de forma peculiar.

No lo sé, creo que me centraré en competir, es necesario competir, ya sabes dónde clasificamos la semana pasada y eso es lo que vamos a intentar hacer este fin de semana

Además, Liam Lawson fue muy tajante al hablar sobre la situación del mexicano, cuando se le preguntó por la disputa que tuvieron en la pista, hablando sobre el tema con la prensa.