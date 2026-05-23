Tiene 41 años, estuvo en la Premier League y recibirá 28 millones de euros por 105 días de trabajo

Hace unas semanas se dio a conocer la salida de Liam Rosenior como técnico del Chelsea, esto después de que el club de la Premier League perdiera una importante cantidad de partidos consecutivos. Ante ello, el conjunto de Londres tomó la decisión de prescindir de sus servicios a unos juegos para la culminación de la temporada.

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En estos momentos, Chelsea está disputando los últimos lugares para ingresar a la Conference League luego de los terribles resultados obtenidos por Liam Rosenior, técnico que, por sorprendente que parezca, recibió alrededor de 28 millones de euros por poco más de 100 días de trabajo.

¿Por qué el Chelsea de la Premier League le debe 28 millones a su ex técnico?

Para poner un poco de contexto, vale decir que Liam Rosenior fue contratado por el Chelsea de la Premier League el pasado 6 de enero. La idea del club era tener un plan a largo plazo, motivo por el cual le entregó un contrato que culminaba en 2032; es decir, cuya duración era de seis años.

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¡€28 MILLONES POR 105 DÍAS DE TRABAJO!



Liam Rosenior fue presentado como nuevo DT del Chelsea el 6 de enero y firmó hasta 2032.



Hoy, solo 105 días después de su llegada, ¡fue despedido! El problema para los 'Blues' es que tendrán que pagarle cerca de €28 millones de… pic.twitter.com/pAYdyviB1W — Andre Marín (@andremarinpuig) April 22, 2026

Lamentablemente para la causa blue, la situación fue la esperada y Rosenior abandonó la institución a poco más de tres meses de haber tomado la oportunidad. En otras palabras, el entrenador le dijo adiós a su trabajo tan solo 105 días después de haber sido firmado por la institución.

Esta situación, en consecuencia, produjo una dolorosa pérdida económica para el conjunto de la Premier League, mismo que tendrá que pagar 28 millones de euros a su otrora entrenador en concepto de indemnización por haberle ofrecido un contrato de seis años, mismo que finalmente no cumplió.

¿Cuántos entrenadores han pasado por el Chelsea en los últimos años?

Liam Rosenior no es el único ejemplo de técnicos que han pasado por el Chelsea sin pena ni gloria. De hecho, en los últimos años el cuadro de la Premier League ha invertido en técnicos sin obtener el éxito obtenido, destacando nombres como Graham Potter, Thomas Tuchel y Enzo Maresca.