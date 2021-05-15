El Tepatitlán vence a Morelia y se corona en la Liga de Expansión

El Tepatitlán FC es el nuevo campeón de la Liga de Expansión MX. Con un penal de última hora empató 2-2 al Atlético Morelia para adjudicarse el título por un global de 3-2, en un partido sumamente emocionante en el Estadio José María Morelos.

El Tepa había triunfado en el duelo de ida por la mínima diferencia y había mostrado mucho más dominio que este sábado. Sin embargo, el Morelia reaccionó y se tuvo que definir a cinco minutos del final con una pena máxima cobrada correctamente por Luis Márquez, haciendo estallar de felicidad a los Alteños, que asumen el trono en lugar de la Jaiba Brava de Tampico Madero.

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Por varios lapsos del encuentro los de Tepa fueron notablemente inferiores al Atlético Morelia, que aprovechó de manera oportuna su localía. Desde muy temprano los purépechas estuvieron a punto de irse al frente, al minuto 12’, con un disparo de Ulises Zurita que pasó apenas desviado.

Poco a poco el Tepatitlán fue nivelando el encuentro y al 27’ consiguió ampliar el marcador global, con una gran definición de Víctor Mañón, a pase de Ángel Tecpanécatl.

Aunque poco les duró el gusto, pues al 29’, Carlos Gael Acosta hizo el 1-1 con un cabezazo sólido para vencer al guardameta rival.

La igualada cambió el rumbo del partido

Los locales recibieron una inyección anímica y se fueron al frente. Lo mejor que podía pasarle al Tepatitlán era el descanso. Sin embargo, justo antes de ir a los vestidores los Canarios remontaron con un tanto de Diego Jiménez, que anotó frente al marco tras un pase de Zurita al 44’.

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En la segunda parte ambos equipos fueron más cautos y al 84’, Luis Márquez recibió una falta dentro del área y se marcó penal para el Tepa, que el mismo jugador que recibió la falta cobró de forma acertada para darle el título a su equipo.

