Tapatío vs Venados en vivo | Liga BBVA Expansión MX

La filial de las Chivas, el Tapatío, se mide ante los Venados en el Estadio Akron, como parte de la Jornada 14 del Guard1anes 2021. Ambas escuadras buscarán el triunfo para meterse a la pelea por puestos de repechaje, e incluso un busca de la calificación directa a la Liguilla.

El equipo de Guadalajara se ubica en la sexta posición de la Tabla General, con 22 puntos; por lo que, un triunfo los catapultaría hasta la cuarta posición a falta de una fecha del actual certamen.

Por su parte, los de Mérida se encuentran en el último lugar del repechaje, lo que corresponde al duodécimo puesto en clasificación de la Liga de Expansión. Esto los compromete a no bajar la guardia y buscar el resultado sí o sí, pues solo están por arriba del Tlaxcala FC gracias a la diferencia de goles.

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Esta será una buena prueba para los “Cabritos” que no conocen la victoria desde hace dos jornadas, pues cayeron contra los Dorados de Sinaloa por marcador de 2-1, y ante el Atlético de Morelia por 2-0.

Casi es el mismo caso para los “Astrados” ellos cayeron contra los Mineros de Zacatecas por pizarra de 3-2, lo que los tiene en el hilo dentro del repechaje, pero cualquier descuido los puede sacar de la Fiesta Grande, a falta de esta y una

fecha más del Guard1anes 2021.

La cita es este jueves en punto de las 19:00 horas, para que ambas escuadras peleen en esta recta final de la Liga de Expansión Guard1anes 2021.

Cómo ver el Tapatío vs Venados EN VIVO

Cuándo: jueves 8 de abril

Hora: 6:55 PM (tiempo del centro)

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