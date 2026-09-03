La Liga BBVA MX confirma el inicio del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2026

Este jueves 3 de septiembre del 2026, la Liga BBVA MX dio a conocer en sus redes sociales, el inicio de la edición número 11 del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2026.

Los equipos que participan en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2026

El torneo cuenta con la participación de 8 equipos, 4 son de la Liga BBVA MX sub-17: Atlas, Monterrey, Pachuca y Toluca. 3 clubes son invitados internacioneles: LA Galaxy, Seattle Sounders y la Universidad Católica de Chile. Y por último, la Selección Nacional de México Sub-16. La competición se celebrará del 3 al 12 de septiembre en en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Arranca la edición número 1️⃣1️⃣ del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga BBVA MX. 📰 pic.twitter.com/Uve78JLaVb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

"La Liga BBVA MX da a conocer la nueva edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2026, a celebrarse del 3 al 12 de septiembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México. El torneo contará con la participación de ocho equipos, cuatro de la Liga BBVA MX Sub-17 (Atlas, Monterrey, Pachuca y Toluca), tres invitados internacionales (LA Galaxy, Seattle Sounders y la Universidad Católica de Chile), y la Selección Nacional de México Sub-16".

Así es el formato del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2026

El formato de torneo consta de dos grupos, nacional e intrnacional. Cada equipo disputará siete juegos, enfrentando así a todos los equipos. Sumarán puntos y tras las siete jornadas, el primer lugar de cada grupo disputarán la final de la competencia para el 13 de septiembre.

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"El formato del torneo es el siguiente: Los ocho clubes se dividirán en dos grupos: nacional e internacional. Cada Club disputará siete partidos contra el resto de los equipos y sumarán puntos de acuerdo al grupo al que pertenecen. Tras siete jornadas, el primer lugar de cada grupo disputarán la Gran Final del torneo el 13 de septiembre con sede por definir. Este torneo se ha realizado desde 2014 y ha contado con seis campeones distintos: Pachuca (4), Palmeiras (2), Atlético de Madrid (1), Guadalajara (1), Santos Laguna (1) y Tijuana (1)".