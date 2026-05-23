Con Keylor Navas a la cabeza: La lista de los 10 campeones que juegan en Pumas

Los Pumas encaran la eliminatoria definitiva por el título de la Liga BBVA MX con una ventaja competitiva invisible pero letal en su vestidor. Lejos de la etiqueta de plantel inexperto, el conjunto universitario presume a 10 futbolistas que ya saben lo que significa levantar un trofeo de campeón, una selecta lista de ganadores nacionales e internacionales listos para romper la sequía del Pedregal.

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Keylor Navas: 3 veces campeón de la Champions League

A la cabeza de esta legión de honor se encuentra el guardameta Keylor Navas. El histórico portero costarricense aporta una experiencia inigualable en el planeta fútbol, destacando en sus vitrinas las 3 UEFA Champions League consecutivas obtenidas con el Real Madrid, además de títulos de liga con el propio cuadro merengue, el Paris Saint-Germain en Francia y el Deportivo Saprissa en su natal Costa Rica. Navas es el auténtico amuleto de la solidez universitaria.

Otros jugadores de Pumas que saben que es ser campeón

El ADN ganador de estos Pumas no se limita al arco; se extiende por todas las líneas con futbolistas que han tocado la gloria en las ligas más competitivas del continente americano:

Nathan Silva: El imponente zaguero central brasileño ya probó las mieles del éxito al coronarse campeón del exigente Brasileirão con el Atlético Mineiro.

El imponente zaguero central brasileño ya probó las mieles del éxito al coronarse campeón del exigente Brasileirão con el Juninho: Aportando el ritmo y la casta sudamericana, el mediocampista sabe lo que es reinar en Sudamérica tras salir campeón con el gigante Flamengo .

Aportando el ritmo y la casta sudamericana, el mediocampista sabe lo que es reinar en Sudamérica tras salir campeón con el gigante . Tony Leone: El joven defensor mexicoamericano conquistó la MLS Cup defendiendo los colores de Los Angeles FC ( LAFC ).

El joven defensor mexicoamericano conquistó la MLS Cup defendiendo los colores de Los Angeles FC ( ). Álvaro Angulo: El lateral colombiano llegó al Pedregal con la escuela del éxito tras campeonar con el histórico Atlético Nacional de su país.

El lateral colombiano llegó al Pedregal con la escuela del éxito tras campeonar con el histórico de su país. Adalberto Carrasquilla: El talentoso panameño cuenta con palmarés doble: monarca de la Liga de Panamá con el Tauro FC y campeón de la US Open Cup con el Houston Dynamo .

El talentoso panameño cuenta con palmarés doble: monarca de la Liga de Panamá con el y campeón de la US Open Cup con el . Pedro Vite: El habilidoso ofensivo ecuatoriano formó parte de la época dorada y de época del Independiente del Valle.

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La cuota de campeones la cierran elementos plenamente adaptados a las exigencias de nuestro balompié. Uriel Antuna presume en su palmarés el título de Campeón de Campeones obtenido con Cruz Azul; el mediocampista Ulises Rivas hizo lo propio en sus inicios al coronarse con Santos Laguna, y el atacante paraguayo Robert Morales aporta la experiencia de haber alzado el título con los Diablos Rojos del Toluca.

Bajo la batuta de Efraín Juárez, estos 10 titanes buscan combinar sus trayectorias para regalarle a la afición auriazul la octava estrella institucional. La mesa está puesta y la experiencia, de su lado.

