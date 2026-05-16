Liga MX: IA predice a los finalistas de la Liguilla del Clausura 2026

Un modelo de inteligencia artificial especializado en futbol mexicano ya lanzó su predicción para las semifinales de vuelta del Clausura 2026 y el resultado podría sorprender a más de un aficionado, pues dos históricos del balompié nacional tendrían ventaja para instalarse en la Gran Final gracias al reglamento y al peso de cerrar en casa los partidos.

La liguilla entra en su momento más importante con los partidos de vuelta de las semifinales. Pumas recibirá a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario tras caer 1-0 en la ida, mientras que Chivas enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Jalisco luego del vibrante empate 2-2 en la Ciudad de México.

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Pumas vs Pachuca prónsotico

En el caso de los universitarios, el panorama luce favorable pese a la derrota sufrida en el Estadio Hidalgo. El conjunto dirigido por Efraín Juárez terminó como líder general del Clausura 2026, situación que le permite avanzar a la Final con cualquier victoria en CU, sin importar el marcador. Un triunfo por 1-0 o incluso un 2-1 global sería suficiente para eliminar a Pachuca gracias al criterio de desempate por posición en la tabla.

El análisis táctico del modelo señala que la localía en Ciudad Universitaria podría convertirse en el factor decisivo de la eliminatoria. Jugar en CU, especialmente en horario vespertino, representa una de las canchas más complicadas del futbol mexicano por las condiciones físicas y el ambiente que genera la afición auriazul.

Por su parte, Pachuca llegará obligado a soportar la presión del Olímpico Universitario sabiendo que cualquier derrota lo dejará eliminado. Aunque los Tuzos lograron sacar ventaja mínima en casa, el modelo considera que el 1-0 obtenido en la ida es corto y deja completamente abierta la serie.

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Chivas vs Cruz Azul prónosticó

En la otra semifinal, Chivas parece tener un escenario ligeramente más favorable frente a Cruz Azul. El empate 2-2 conseguido en la ida dejó al Guadalajara con la ventaja reglamentaria por haber terminado en la segunda posición general del torneo, por lo que cualquier empate en el marcador global le otorgará automáticamente el pase a la Final.

El modelo de inteligencia artificial proyecta un partido sumamente cerrado en Guadalajara, donde Cruz Azul tendrá que asumir riesgos desde los primeros minutos debido a la obligación de ganar. Esa necesidad podría abrir espacios ideales para el contragolpe rojiblanco, uno de los aspectos que más peso tiene dentro del análisis estadístico realizado.

Además, el Estadio Jalisco jugaría un papel determinante. La presión de la afición y el contexto emocional de la eliminatoria colocan a Chivas en una posición favorable para controlar los tiempos del encuentro. El pronóstico apunta a un empate 1-1 o incluso una victoria mínima del conjunto tapatío.

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¿Cuál será la Gran Final de Clausura 2026?

Con este escenario, el sistema de predicción arroja una Final entre Pumas y Chivas, los dos equipos mejor posicionados durante la fase regular y que ahora buscan confirmar su favoritismo aprovechando tanto la localía como el reglamento de competencia de la Liga BBVA MX.

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