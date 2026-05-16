Fue campeón en Alemania, salió por la puerta de atrás del Real Madrid y ahora dirigirá a un equipo grande en Inglaterra

El Chelsea ya tendría amarrado a su nuevo entrenador para la próxima temporada. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el conjunto londinense llegó a un acuerdo total con Xabi Alonso para convertirlo en el nuevo estratega del club a partir de la campaña 2026-2027.

Según el reporte, el técnico español firmará un contrato por cuatro años, válido hasta junio de 2030, y su anuncio oficial sería cuestión de días.

La llegada del exentrenador del Bayer 04 Leverkusen representa una apuesta total por parte del conjunto blue, que busca reencontrarse con la estabilidad tras una campaña decepcionante en la Premier League.

A pesar de conquistar meses atrás la primera edición del Mundial de Clubes 2025 tras derrotar al Paris Saint-Germain, el equipo londinense nunca logró consolidar un proyecto competitivo en Inglaterra.

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Primero fue el despido de Enzo Maresca y posteriormente el fallido intento con Liam Rosenior, quien tampoco consiguió levantar el nivel del club. Actualmente, Chelsea marcha noveno en la tabla, lejos de la pelea por el campeonato y apenas aspirando a puestos europeos, situación que obligó a los dueños a buscar un golpe mediático y deportivo con la llegada de Alonso.

Aunque el proyecto ilusiona por el perfil del estratega español, Stamford Bridge no se caracteriza precisamente por darle tiempo a sus entrenadores. Por ello, el margen que tenga Xabi Alonso para reconstruir al equipo será clave para determinar el éxito o fracaso de esta nueva etapa.

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Su increíble y turbulento paso por el Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al Chelsea se produce apenas meses después de su complicada aventura con el Real Madrid. El estratega tomó las riendas del conjunto merengue en junio de 2025, debutando oficialmente durante el Mundial de Clubes de ese mismo año, torneo donde batalló constantemente para controlar uno de los vestidores más exigentes del futbol mundial.

Su ciclo estuvo rodeado de tensión, malos resultados y diferencias con varias figuras del plantel, especialmente con Vinícius Júnior, quien protagonizó distintos gestos de molestia cuando era sustituido. Aunque algunos aficionados madridistas consideran que merecía más tiempo para desarrollar su idea, Florentino Pérez decidió despedirlo en enero de 2026, poniendo fin a un proyecto que apenas duró siete meses.

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Los números que respaldan a Xabi Alonso como entrenador

Antes de su tropiezo en Madrid, Xabi Alonso construyó uno de los proyectos más impresionantes del futbol europeo reciente con el Bayer 04 Leverkusen. El español hizo historia al conquistar la Bundesliga 2023-2024 de manera invicta, rompiendo por completo la hegemonía del Bayern Múnich en Alemania.

Además del título liguero, también levantó la DFB-Pokal y llevó al club alemán a competir al máximo nivel internacional, consolidándose como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del continente.

Ahora, con apenas 44 años, Alonso tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad en uno de los entornos más exigentes del mundo. Chelsea apostará por darle control importante en los fichajes del verano, buscando que el español pueda moldear una plantilla capaz de volver a competir por títulos en Inglaterra y Europa.

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