CONFIRMADO: Real Madrid amarra a un entrenador LEGENDARIO

La posibilidad del regreso de José Mourinho al Real Madrid dejó de ser un simple rumor y comienza a tomar forma como una operación real dentro del futbol europeo. De acuerdo con distintos reportes en Europa por Fabrizio Romano, el técnico portugués ya dio luz verde total al conjunto merengue.

De acuerdo con la información, Mourinho nunca mostró dudas sobre asumir nuevamente el proyecto madridista y tampoco puso obstáculos en las primeras conversaciones con la directiva encabezada por Florentino Pérez. El estratega portugués estaría completamente emocionado por iniciar un segundo capítulo con el club blanco, ahora en un contexto muy distinto al que vivió entre 2010 y 2013.

El entrenador luso incluso ya habría recibido detalles importantes sobre la reconstrucción deportiva que prepara el Madrid para la próxima temporada. Además de dirigir al equipo, Mourinho tendría participación directa en la estrategia de fichajes y en las decisiones clave para reforzar una plantilla que atraviesa una fuerte crisis interna tras una temporada llena de tensiones y malos resultados.

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La situación deportiva del club blanco se deterioró considerablemente durante los últimos meses

La gestión de Álvaro Arbeloa perdió fuerza dentro del vestidor y diversos conflictos comenzaron a fracturar al grupo. Uno de los episodios más delicados habría sido el fuerte roce protagonizado entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, situación que encendió las alarmas dentro de la directiva madridista.

Ante este panorama, Florentino Pérez considera que el equipo necesita nuevamente una figura con autoridad, personalidad fuerte y experiencia para controlar egos y devolverle estabilidad competitiva al vestidor. Ahí es donde el nombre de Mourinho tomó fuerza rápidamente, especialmente por el recuerdo de su primera etapa, donde logró cambiar la mentalidad del club en momentos de máxima presión.

Además, el portugués llegaría tras cerrar una destacada campaña con el Benfica, terminando invicto en la liga portuguesa con un registro de 23 victorias, 11 empates y cero derrotas. Aunque Benfica disputará la Europa League la próxima temporada, todo apunta a que el encuentro más reciente del técnico habría sido su último partido al frente del conjunto lisboeta.

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La primera etapa de Mourinho que marcó al madridismo

La primera aventura de José Mourinho en el Real Madrid dejó números históricos que aún son recordados por gran parte de la afición. Entre 2010 y 2013 dirigió 178 partidos, consiguiendo 128 victorias, 28 empates y solo 22 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 72 por ciento.

Durante ese ciclo conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, firmó la histórica temporada 2011-12 conocida como “La Liga de los Récords”, donde el Madrid alcanzó 100 puntos y marcó 121 goles.

También consiguió romper la barrera psicológica de los octavos de final de Champions League, llevando al club a tres semifinales consecutivas y devolviéndole competitividad frente al histórico Barcelona de Pep Guardiola.

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