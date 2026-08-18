Los 3 partidos de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

La Jornada 5 del Apertura 2026 tendrá una dosis especial de futbol por las pantallas de TV Azteca Deportes. Esta semana serán tres partidos de la Liga BBVA MX los que podrán disfrutarse completamente gratis, con actividad tanto viernes como sábado.

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La nueva fecha comenzará el viernes 21 de agosto y tendrá nueve encuentros distribuidos hasta el domingo 23. Entre los principales atractivos aparece la visita del América a la frontera, además del regreso de Tigres al Estadio Universitario para mdirse al recién ascendido Atlante.

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¿Qué partidos transmitirá TV Azteca en la Jornada 5?

El primero será Tigres vs Atlante, que se disputará el viernes 21 de agosto a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.

Los felinos vuelven a casa para enfrentarse a unos Potros que viven su torneo de regreso a la Primera División. Tigres necesita comenzar a encontrar regularidad después de un inicio de semestre marcado por los cambios en el banquillo y su reciente eliminación de la Leagues Cup.

La noche continuará desde la frontera con uno de los partidos más atractivos de la jornada. FC Juárez recibirá al América el viernes 21 de agosto a las 9:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

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Las Águilas llegan en gran momento después de golear 3-0 al Atlético de San Luis y mantenerse entre los protagonistas del Apertura. Además, Guillermo Almada tendrá que administrar su plantilla pensando en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, que se disputarán apenas unos días después.

La tercera transmisión llegará el sábado 22 de agosto con el Puebla vs Santos Laguna, programado para comenzar a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja y los Guerreros necesitan puntos para comenzar a escalar posiciones y tendrán una oportunidad importante en un duelo directo durante el arranque del torneo.

Horarios de los partidos de Liga MX por TV Azteca

Tigres vs Atlante | Viernes 21 de agosto | 7:00 PM

Juárez vs América | Viernes 21 de agosto | 9:00 PM

Puebla vs Santos Laguna | Sábado 22 de agosto | 7:00 PM