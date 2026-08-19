La Liga BBVA MX supera a la MLS en el mercado de verano: la millonaria diferencia en fichajes

Las comparaciones que tienen como protagonistas a la Liga BBVA MX y a la MLS siempre se prestan para el debate. La rivalidad entre ambos torneos existe desde hace años atrás y cada vez parece crecer con más fuerza. En este caso, la comparativa une a ambos en el mercado de fichajes de este presente verano, donde sorpresivamente, el balompié nacional supera en gastos al torneo estadounidense.

Siempre ha existido la duda sobre qué liga maneja una mayor cantidad de dinero. Dentro de este parámetro aparecen los fichajes que realizan en cada ventana. Pese a que la MLS está ligada a un mayor poderío económico, al menos en este mercado veraniega, la Liga BBVA toma la ventaja sobre su rival. A continuación los datos que justifican este triunfo mexicano sobre Estados Unidos.

La Liga BBVA MX gastó más que la MLS este verano

De acuerdo a las cifras compartidas por la plataforma especializada Transfermarkt, la Liga BBVA MX acumula 80 millones de euros en gastos por fichajes en este mercado de verano. El club que más dinero invirtió durante esta ventana es Rayados de Monterrey, con 21.6 millones de euros puestos en nuevos jugadores. El podio lo completan Atlas con una suma total de 16.9 millones de euros invertidos y Toluca, con una cifra final de 11.7 millones de euros.

El nuevo refuerzo de Rayados, Hugo Cuypers|Sitio Web Rayados

Sin embargo, la MLS no está lejos de las cifras acumuladas por su par mexicano. Actualmente, la liga estadounidense arrastra 76.2 millones de euros gastados en transferencias durante el mercado de fichajes actual. Sporting Kansas City es el equipo americano que más dinero gastó con 19.5 millones de euros. New York City FC sigue en segundo lugar con 9 millones de euros y Columbus Crew cierra el podio con 7 millones de euros.

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Cuándo cierra el mercado de verano de la Liga BBVA MX y MLS

Los clubes mexicanos tendrán hasta el viernes 11 de septiembre para registrar nuevos jugadores de cara al Apertura 2026. Esto significa que la cifra de 80 millones de euros todavía puede aumentar, ya que los equipos cuentan con poco más de tres semanas para cerrar más incorporaciones.

En Estados Unidos, la ventana secundaria de transferencias cerrará antes. La MLS confirmó que el periodo comenzó el 13 de julio y finalizará el miércoles 2 de septiembre. Por lo tanto, la Liga BBVA MX tendrá nueve días adicionales para fichar, un margen que podría ampliar la diferencia económica entre ambas competencias.