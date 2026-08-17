Estados Unidos encontró a su Gilberto Mora: sus números comparados con la joya de la Selección Mexicana

Gilberto Mora se ha establecido como una de las principales promesas del futbol mexicano. Con solamente 17 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana ya disputó una Copa del Mundo, ganó la Copa Oro y comenzó a llamar la atención de importantes equipos europeos. Sin embargo, Estados Unidos también cuenta con un talento generacional que empieza a ganar protagonismo.

Se trata de Cavan Sullivan, mediocampista de 16 años que pertenece al Philadelphia Union. El joven estadounidense rompió varios récords de precocidad en la MLS y tiene encaminada su llegada al Manchester City cuando alcance la mayoría de edad.

Quién es Cavan Sullivan, la nueva joya de Estados Unidos

Cavan Sullivan nació el 28 de septiembre de 2009 en Filadelfia, Pensilvania. Es un mediocampista zurdo que puede desempeñarse como interior, mediapunta o extremo gracias a su visión, conducción y capacidad para generar oportunidades.

Cavan Sullivan, jugador de Philadelphia Union|Crédito: @PhilaUnion / X

Comenzó su formación en FC DELCO y en 2020 ingresó a las fuerzas básicas del Philadelphia Union. Su crecimiento fue acelerado y en marzo de 2024 realizó su debut profesional con Philadelphia Union II. Ingresó durante el segundo tiempo y dio la asistencia para el gol del triunfo sobre New England Revolution II.

Además, fue una de las figuras de Estados Unidos en el Campeonato Sub-15 de Concacaf 2023. Sullivan marcó cuatro goles, ayudó a su selección a ganar el título y recibió el Balón de Oro como mejor jugador de la competencia.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Cavan Sullivan comparados con Gilberto Mora

A pesar de que ambos pertenecen prácticamente a la misma generación, Gilberto Mora tiene una ventaja importante en cuanto a experiencia. El mexicano es 349 días mayor, pero ya acumula 54 partidos y diez goles en la Liga BBVA MX con Xolos.

Por su parte, Sullivan registra 31 apariciones y un gol durante las fases regulares de la MLS. La diferencia se explica porque el Philadelphia Union llevó con mayor cautela su proceso y le dio una cantidad importante de minutos en el equipo filial.

En la actual temporada 2026, el estadounidense suma 17 encuentros, un gol y cuatro asistencias en la MLS. Mora, mientras tanto, comenzó el Apertura 2026 con dos goles y una asistencia en sus primeros cuatro compromisos.

Cavan Sullivan, jugador de Philadelphia Union|Crédito: @PhilaUnion / X

El rendimiento por minuto también favorece al mexicano. Mora generó tres participaciones directas de gol en aproximadamente 200 minutos, mientras que Sullivan produjo cinco durante cerca de 900 minutos en la competencia estadounidense.

Cavan Sullivan tiene acordada su llegada al Manchester City

La principal diferencia entre ambos talentos se encuentra en su futuro. Sullivan firmó con Philadelphia Union hasta diciembre de 2028, pero su contrato contempla un movimiento hacia el Manchester City cuando cumpla los 18 años.

El estadounidense alcanzará la mayoría de edad el 28 de septiembre de 2027. Hasta entonces deberá continuar su desarrollo en la MLS antes de poder incorporarse definitivamente al futbol inglés.

En el presente, Mora se encuentra más adelantado. El jugador de Xolos ya fue internacional con la Selección Mexicana, ganó la Copa Oro 2025 y disputó cuatro partidos en el Mundial 2026. Sullivan todavía no debutó con la selección mayor de Estados Unidos, aunque sus actuaciones juveniles y su crecimiento en Philadelphia lo colocan como uno de los proyectos más importantes de la Concacaf.