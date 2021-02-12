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¡10 grandes leyendas del Toluca! Históricos jugadores de los "Diablos Rojos" | FOTOS

10 de los mejores jugadores en la historia de los “Diablos Rojos” del Toluca. Desde Cardozo, Sinha o Cristante, a leyendas de los 60 y 70 como Vicente Pereda o Juan Dosal.

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