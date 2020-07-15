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Cruz Azul vence en tanda de penales a Tigres

Tigres dejó vivir a Cruz Azul, y los cementeros se llevaron el triunfo en penales.

Por: Azteca Deportes

Cruz Azul vs Tigres
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