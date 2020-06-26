OFICIAL: ¡El Atlante regresa a la Ciudad de México!

Ciudad de México.- ¡Relinchan! Después de jugar varios años en Cancún dentro de la Liga MX y el Ascenso MX, se hizo oficial que el Atlante regresará a la Ciudad de México para jugar en el Estadio Azul.

A través de una conferencia de prensa digital, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó que los ‘Potros’ jugarán en el Estadio Azul dentro de la Liga de Expansión.

“Atlante cambia su sede a la Ciudad de México y jugará en el Estadio Azul”, reveló el presidente de la Liga MX.

El conjunto Azulgrana militó durante 13 años en Cancún, en donde incluso se coronó en la Liga MX ante Pumas en el Apertura 2007, pero posteriormente, sufrió el descenso al Ascenso MX, categoría de la cual ya nunca pudo salir.

