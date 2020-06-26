Cambios de sedes y acuerdos destacados de la Liga de Expansión

Ciudad de México.- Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, ofreció una conferencia de prensa virtual en donde anunció parte de la estructura que tendrá la naciente Liga de Expansión y lo más destacado serán los cambios de sede.

El Atlante dejará Cancún para regresar a la Ciudad de México después de 14 años y jugar en el Estadio Azul, dejando su lugar al Cancún F.C., equipo que tendrá como sede el Estadio Andrés Quintana Roo y que antes eran los Cafetaleros de Chiapas.

Por su parte, el Atlético Zacatepec cambiará su nombre por Club Atlético Morelia, que tendrá sede en el Estadio Morelos.

A continuación, el formato que tendrá la Liga Expansión:

-Sistema de competencia: dos torneos por temporada y un partido de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX que será entre los campeones de ambos torneos.

-Cada torneo estará compuesto por una fase de clasificación y una fase final integrada por un nuevo formato que comprende una fase de reclasificación.

-El primer lugar de cada torneo irá directo a las semifinales, el segundo lugar entrará directo a los cuartos de final y los siguientes 10 jugarán un partido de reclasificación en busca de los 5 clubes que completarán la fase final

- La temporada 20-21 comenzará el 14 de agosto, la final se jugará el 19 o 20 de diciembre

- Los contratos de trabajo o de prestación de servicios profesionales que se celebren entre afiliados a la FMF deberán ser en pesos mexicanos.

- Se persiguen como objetivos la consolidación de instituciones y el desarrollo de profesionales del futbol en todas las áreas, especialmente jugadores, cuerpos técnicos y árbitros

