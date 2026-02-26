Está ligado a un equipo de la Liga BBVA MX y es la sensación en Sudamérica: Ryan Reynolds es fanático de ese club

Sudamérica tiene un nivel de juego muy elevado en algunas ligas, como lo es el Brasileirao (con Transmisión de TV Azteca) o la Liga Profesional de Futbol de Argentina (LPF). Sin embargo, en Colombia se ha revolucionado la Liga BetPlay Dimayor con la llegada de un equipo que está ligado a un club de la Liga BBVA MX y que sorprende a todos porque Ryan Reynolds es fanático.

La Liga MX, que tiene esta tabla de goleo en el Clausura 2026, cuenta con equipos que pertenecen a distintos grupos. En ese sentido, Necaxa es parte de NX Football y a ellos está ligado El Tylis-Porter Group (liderado Al Tylis y Sam Porter). Este grupo compró a un equipo en Colombia y lo transformó en el mejor equipo de su país con fanáticos que son famosos.

Internacional de Bogotá, el equipo ligado al Necaxa de la Liga BBVA MX que es cada vez más viral

Resulta que surgió Internacional de Bogotá, un nuevo equipo que es la sensación de Colombia y Sudamérica. Pues tras la venta de La Equidad FC hacia el Tylis-Porter Group –vinculado con el Wrexham inglés y el Necaxa (NX Football)–, el club cambió de nombre y escudo. En su primer torneo, ya lideran la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I.

Una de las razones por las que el Inter de Bogotá es furor no tiene que ver con lo ligado que está a la Liga MX, sino con las medidas de marketing que tomaron. Por ejemplo, Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Kate Upton y Eva Longoria, entre otros, son famosos que tienen parte de las acciones de la compañía dueña de este equipo.

Internacional de Bogotá, “El equipo de Deadpool” y el marketing

Ryan Reynolds tiene grandes películas pero se destaca por ser el famoso antihéroe de Marvel. Por ese motivo al Inter de Bogotá lo llaman “El equipo de Deadpool”. En base a eso y a los buenos resultados, el club potenció una movida de marketing muy interesante.

Entre otras cosas, “Los Condores” han sorprendido por su capacidad para convocar y organizar a nuevos hinchas, brindando playeras y abonos a precios asequibles, o que vienen de regalo con las compras de otros productos. También regalan bufandas mediante la adquisición de un six-pack de cervezas.

Mientras hay rumores de que “contratan hinchas”, los ciertos es que los aficionados en la previa a los partidos crean sus propios cánticos, cuya letras son repartidas en todo el estadio. Tienen ya múltiples patrocinadores y en redes superan los 200.000 seguidores. Además, claro, contrataron refuerzos, un buen técnico y son líderes en el futbol colombiano.

