Lionel Messi confirma su participación en la Fórmula 1 para el Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 llevaba días sin ruido. Entre cancelaciones y pausa obligada, el calendario había perdido algo de pulso. Hasta que apareció un nombre que no pertenece al paddock, pero que es capaz de levantar miradas en cualquier entorno.

Lionel Messi estará en Miami durante el fin de semana del Gran Premio. No como protagonista deportivo, pero sí como una figura que inevitablemente cambia la dimensión del evento. Su presencia está prevista para el domingo, justo después del compromiso que tiene con Inter Miami en la MLS.

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Lionel Messi estará en el GP de Miami 2026 de Fórmula 1

El plan es claro y tiene lógica. Inter Miami juega el sábado su clásico ante Orlando City. Al día siguiente, con jornada libre, Messi aprovechará para acercarse al circuito montado alrededor del Hard Rock Stadium.

No es la primera vez que asiste a un evento de Fórmula 1, pero el contexto ahora es distinto. No se trata solo de estar, sino de vivirlo desde dentro para convivir con los pilotos, pero especialmente con uno de ellos...

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Messi quiere visitar el paddock de Fórmula 1 y conocer a Franco Colapinto

El motivo principal de su visita tiene nombre propio: Franco Colapinto.

El piloto argentino de Alpine se ha convertido en una de las grandes historias recientes del automovilismo. Su llegada a la Fórmula 1 despertó interés incluso fuera del deporte, y Messi no es la excepción.

Ambos han tenido contacto previo, pero nunca se han encontrado cara a cara. Miami aparece como el escenario ideal para ese primer cruce.

La idea es que Messi visite el box, recorra el paddock y pueda convivir con Colapinto durante el fin de semana.

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El GP de Miami, un evento donde se mezclan Fórmula 1 y celebridades

No es casualidad que todo ocurra ahí. El Gran Premio de Miami es uno de los escenarios donde la Fórmula 1 se abre al espectáculo. Y en ese entorno, la presencia de Messi encaja naturalmente.

