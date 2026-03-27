Colapinto se rinde a los pies de Checo Pérez y su carrera en Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a dejar claro que Sergio Checo Pérez es uno de los pilotos que más admira de toda la parrilla de la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Japón 2026, el piloto argentino de Alpine contó que para él el mexicano es “el mejor de la Fórmula 1”, una definición que retrata el lugar que ocupa Checo en su mirada sobre la categoría.

“Para mí, Checo Pérez es el mejor de la Fórmula 1. Yo lo amo, y ya lo dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores, pero de muy chiquito que era su fan, y correr contra él, Lewis Hamilton, o pilotos como Fernando Alonso, es para mí un placer enorme”, comentó el argentino.

Lo más fuerte de sus palabras fue que Colapinto no habló de Pérez como un rival más dentro de la parrilla. En esa misma charla, el argentino explicó que competir contra Hamilton, Checo Pérez y Fernando Alonso le produce un placer enorme, con lo que colocó al mexicano en la misma conversación que dos campeones mundiales y leyendas absolutas del deporte.

Colapinto expresa su admiración por Checo Pérez

Esa comparación tiene peso porque nace de una admiración que Colapinto arrastra desde chico y que él mismo ha reconocido más de una vez. El hoy piloto de Alpine recordó que fue fan del mexicano en su infancia, de modo que pasar de verlo por televisión a compartir pista con él convirtió a Checo en un referente especial dentro de su propia historia en la Fórmula 1.

También por eso sus elogios no se quedaron solo en la nostalgia ni en la cortesía de una entrevista previa a carrera. Colapinto celebró abiertamente el regreso de Checo Pérez a la parrilla en 2026, dijo que lo extrañó mucho durante la temporada anterior y reconoció que volver a tenerlo en la categoría le dio alegría, una señal clara de que su valoración va mucho más allá del resultado de un fin de semana.

Colapinto y Checo están en sintonía

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No es la primera vez que Franco Colapinto habla con ese tono sobre el mexicano, y ahí está una de las claves de esta historia. Después del Gran Premio de Singapur de 2024, cuando ambos protagonizaron un duelo intenso en pista, el argentino devolvió elogios a Checo con palabras que revelaron cariño genuino: lo llamó “un capo”, aseguró que lo quiere mucho y recordó que de niño se levantaba temprano para ver sus carreras.

Con el paso de los meses, esa sintonía se volvió más visible y mejor explicada por ambos lados. Distintos reportes coinciden en que Checo Pérez y Colapinto construyeron una muy buena relación dentro y fuera de la pista, impulsada por la conexión natural que existe entre dos pilotos latinoamericanos que conocen de primera mano lo difícil que es abrirse camino y mantenerse en la Fórmula 1.

El propio Colapinto volvió a dar pistas muy concretas sobre esa cercanía en sus declaraciones más recientes. El argentino contó que con Checo siente afinidad, que se ríe con él y que la pasa bien a su lado, hasta el punto de verlo como alguien cercano dentro de la parrilla, una afinidad que ayuda a entender por qué sus palabras suenan más a reconocimiento honesto que a simple halago circunstancial.

En una categoría donde casi siempre dominan la tensión, los roces y la rivalidad feroz, el vínculo entre Colapinto y Pérez ofrece un matiz distinto y muy valioso. Que el argentino hoy coloque a Checo Pérez en una línea que también menciona a Lewis Hamilton y Fernando Alonso confirma la dimensión de su admiración y refuerza la idea de que el mexicano sigue es un referente en la Fórmula 1.