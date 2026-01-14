Lionel Messi, entre la MLS y Arabia Saudita: ¿qué liga paga mejores salarios?

Lionel Messi se destaca en la MLS y hasta rechazó una oferta muy fuerte de Arabia Saudita para seguir en el Inter Miami , donde marca goles, gana títulos y tiene a toda su familia feliz. Sin embargo, la liga de los Estados Unidos tiene un parate muy largo en pleno año mundialista, por lo que retornaron los rumores de una posible salida a la Saudi Pro League.

Fue nada menos que Anmar Al-Haili, dueño del Al-Ittihad, quien reveló la propuesta billonaria que le ofreció a Lionel Messi. Si bien contó que se trató de algo ocurrido en 2023, cuando vencía su contrato en Paris Saint-Germain, también aseguró que Leo tiene las puertas abiertas si quiere jugar en Arabia Saudita. En Medio Oriente pagan salarios mucho más altos que en la MLS.

La diferencia de salario que podría tener Lionel Messi si se va de la MLS a Arabia Saudita

El futbol saudí viene en crecimiento desde hace años, con estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Sadio Mané, entre otros. Los jugadores de la liga árabe ganan mucho más que en Estados Unidos. CR7 percibe más de 200 millones de euros por temporada en el Al-Nassr, mientras que del 2º al 5º mejor pagado ganan entre 35 y 50 millones de euros.

De hecho, el propio Anmar Al-Haili reveló cuánto le habría pagado al argentino de 38 años. “Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida. Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1400 millones de euros al año”, expresó.

Equipo de árabe le ofreció a Messi un cheque en blanco para ficharlo|Reuters

Además, en diálogo con Marca, el dueño del Al-Ittihad reveló por qué Messi no quiso jugar en Arabia Saudita. “Rechazó (la oferta billonaria) porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto y Al-Ittihad siempre le abrirá las puertas, cuando quiera”, sostuvo.

“Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol”, finalizó.

El sueldo de Lionel Messi en la MLS es muy distinto

Mientras que pudo tener un sueldo billonario en Arabia Saudita, Lionel Messi gana cerca de 20 millones de dólares en el Inter Miami, una cifra altísima pero muy lejana a la de Medio Oriente. De todos modos, Leo tiene otros ingresos que tienen que ver con el club, objetivos y acciones con los que llegaría a ganar cerca de 70 millones de la moneda estadounidense.

