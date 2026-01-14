El CHEQUE en blanco que Messi NO SE ATREVIÓ a firmar para no seguir en la MLS

Mientras Lionel Messi construye su legado en el Inter Miami y se prepara para lo que podría ser su último gran desafío rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde Arabia Saudí vuelve a emerger una historia que parece sacada de la ficción: un cheque en blanco, un contrato vitalicio y una cifra que ningún futbolista había visto jamás sobre la mesa.

El protagonista de esta revelación es Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad, quien confirmó públicamente que su club estuvo dispuesto a romper todos los límites económicos con tal de vestir a Messi de amarillo y negro. No se trataba solo de dinero, sino de una obsesión deportiva y simbólica: llevar al considerado mejor jugador de la historia al corazón del proyecto saudí.

Según el directivo, Messi no solo pudo elegir el salario, sino también la duración del contrato, incluso de por vida. Una oferta que, en números concretos, llegó a alcanzar los 1.630 millones de dólares y que el argentino rechazó por una razón que va más allá del fútbol.

¿Por qué Messi rechazó el mayor contrato en la historia del fútbol?

Al Haili fue contundente al explicar el motivo del “no” de Messi. El capitán argentino priorizó a su familia por encima de una cifra que hubiera cambiado para siempre el mercado del deporte. Pese a que, según el propio presidente del Al-Ittihad, había logrado convencer a su entorno, Messi tomó la decisión final con claridad: estabilidad, tranquilidad y proyecto de vida.

Tras su salida del PSG en 2023, Messi eligió el Inter Miami y la MLS, apostando por un entorno más familiar y por el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, país que será sede central de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para muchos, fue una elección romántica; para otros, una jugada estratégica que lo mantiene vigente, competitivo y conectado con el mercado más influyente del planeta.

El directivo saudí no escondió su admiración: “Lo respeto, porque la familia es más importante que el dinero”, afirmó, dejando claro que las puertas del club seguirán abiertas para Messi cuando él lo desee.

Top 5️⃣ Messi celebrations 🥳⚽️ pic.twitter.com/Jo0G6vxWqQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 3, 2026

Arabia Saudí no se rinde: el plan que aún rodea a Messi

Aunque hoy Messi es la cara visible de la MLS, Arabia Saudí no ha cerrado el capítulo. El propio Al Haili aseguró que, a nivel económico, fichar a Messi “no significaría nada” para él, pero que a nivel deportivo sería un golpe definitivo: “Celebraríamos la liga incluso antes de empezar”.

Estas declaraciones confirman que el fútbol saudí no solo busca estrellas, sino símbolos globales capaces de legitimar su crecimiento acelerado. Messi sigue siendo el gran sueño pendiente.

Mientras tanto, el argentino continúa escribiendo su historia en Estados Unidos, con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con una certeza que quedó clara: hubo un cheque en blanco, pero hubo algo que el dinero no pudo comprar.