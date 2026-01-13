Resumen de Cruz Azul: Borja, fichajes, rumores y las últimas noticias para el Clausura 2026

Cruz Azul ha tenido una semana de altibajos, pues antes de arrancar el Clausura 2026 anunciaron a Agustín Palavecino como su refuerzo bomba para el nuevo torneo y hasta debutó con el pie derecho al ingresar de cambio y meter gol. Sin embargo, el tanto del argentino no fue suficiente y la Máquina cayó 2-1 ante León en la jornada 1 .

La polémica de la salida de Nacho Rivero

Ignacio Rivero fue un estandarte del equipo y uno de los jugadores que rompió con la sequía de títulos de más de 23 años del club al ganar el campeonato de Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, salió del club previo antes del arranque del Clausura 2026, una noticia que le cayó como balde de agua fría, por lo que tuvo que volver a Xolos de Tijuana.

La Máquina ha dado de qué hablar en la última semana, desde la salida de Nacho Rivero hasta la caída del fichaje de Borja.|Club de Futbol Cruz Azul

De acuerdo con el periodista David Medrano Félix, esta decisión fue tomada por Nicolás Larcamón, ya que era uno de los líderes del vestidor y en algún momento llegó a tener diferencias. Tras la llegada del argentino, “Nacho” perdió la titularidad, ya que en el último torneo fue utilizado como recambio.

El fichaje de Miguel Borja y los rumores de una posible salida de Mateusz Bogusz

El fichaje de Miguel Borja prácticamente está caído, según información de Mauricio Gutiérrez, periodista de TV Azteca Deportes. Lo anterior, se debe a que el jugador y la directiva no llegaron a un acuerdo en tema salarial y de premios, por lo que el colombiano podría regresarse a su país.

El caso de Mateusz Bogusz aún sigue en el aire, pues después de faltar a la pretemporada durante una semana, reportó con el conjunto de la Noria. A la directiva celeste llegó una propuesta de la MLS para llevárselo, aunque todavía no hay nada concreto.

La caída de Cruz Azul y el polémico mensaje de Vicente Sánchez

La Máquina no pudo con León y perdió en su visita a Guanajuato por marcador de 2-1, resultado sorpresivo, pues la Fiera fue el peor equipo del torneo anterior. Este revés pegó duro en la afición y en las redes sociales, donde Vicente Sánchez, lanzó un dardo envenenado a Larcamón.

“El vender humo no está mal, el problema es quién compra el humo”, compartió el exentrenador de Cruz Azul en una historia de Instagram, luego de la derrota del club en la primera jornada. La Máquina podrá revertir su situación el miércoles 14 de enero, cuando reciba al Atlas en el duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026.