OFICIAL: El jugador del partido en la victoria de Argentina vs Inglaterra y no fue ninguno de los anotadores

La Selección de Argentina vino de atrás para remontar el marcador ante Inglaterra este miércoles 15 de julio en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y conseguir su pase a la Gran Final en donde buscará el histórico bicampeonato del mundo ante España.

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Lionel Messi fue el jugador del partido

A pesar de no haber anotado goles este día, Lionel Messi fue elegido el jugador del partido, de acuerdo con la FIFA, luego de que el capitán de la Albiceleste contribuyera con un par de asistencias que marcaron el rumbo del encuentro.

Messi sirvió la primera asistencia en el gol de Enzo Fernández a quien encontró completamente solo fuera del área y este le pegara con potencia para marcar el primer gol que encaminó la remontada.

Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑



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Posteriormente, Messi mandó un centro preciso a la llegada de Lautaro Martínez quien entró en segundo palo y pudo rematar de cabeza para vencer a la defensa inglesa que había apostado por resistir el encuentro.

"¡Sus votos están contados. Lionel Messi es el jugador del partido", informó la cuenta oficial de la FIFA en donde presentó al capitán de Argentina como el jugador más determinante del encuentro en donde pasaron a la gran Final.

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