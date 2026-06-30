Lionel Messi, por la marca de Just Fontaine; ¿cuántas dianas necesita para ser el máximo goleador en un Mundial?

Lionel Messi ha logrado engrandecer aún más su legado dentro del futbol profesional, pues con prácticamente 39 años ha logrado sumar cinco goles en dos encuentros correspondientes a esta Copa Mundial de la FIFA 2026, mismos que lo convierten en el goleador actual del torneo.

Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

Por si esto fuera poco, Lionel Messi también es el máximo goleador en la historia de los Mundiales al registrar 19 tantos en cinco ediciones; es decir, tres dianas más de las obtenidas por Miroslav Klose. Ahora bien, ¿a cuántos goles de distancia se encuentra de Just Fontaine?

¿Cuántos goles separan a Lionel Messi de Just Fontaine?

Para dar un poco de contexto, vale mencionar que Just Fontaine guardó su nombre con letras de oro al ser el jugador con el récord absoluto de más goles en la historia de una sola Copa del Mundo, hecho que logró en Suecia 1958 al acumular un total de 13 dianas.

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🌎📊 Los MÁXIMOS GOLEADORES en Mundiales:



🇦🇷 1 - LIONEL MESSI | 19

🇫🇷 2 - Kylian Mbappé | 16

🇩🇪 2 - Miroslav Klose | 16

🇧🇷 3 - Ronaldo Nazário | 15

🇩🇪 3 - Gerd Müller | 14

🇫🇷 4 - Just Fontaine | 13

🇧🇷 7 - Pelé | 12

🇭🇺 8 - Sándor Kocsis | 11

🇩🇪 8 - Jürgen Klinsmann | 11



⁉️… pic.twitter.com/nW1cNK4ySu — JS (@juegosimple__) June 28, 2026

Esta cifra fue suficiente para que obtuviera la Bota de Oro de aquel Mundial toda vez que le marcó 3 goles a Paraguay, así como 2 a Yugoslavia e Irlanda del Norte, 1 a Brasil y 4 más a Alemania para tener un récord que no ha sido batido hasta ahora, al menos, en el Mundial 2026.

En otras palabras, Messi está a solamente ocho goles de batir el récord que lleva con vida casi 70 años, mismo que no luce del todo descabellado considerando que, de concretar su pase a la gran final, al argentino le restarían seis juegos más por disputar en esta Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuál es el siguiente juego para Lionel Messi con Argentina?

Argentina disputará la ronda de dieciseisavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 nada más y nada menos que ante Cabo Verde, en un duelo en donde el astro argentino podría sumar más goles en este evento de la mano de sus compañeros.