ÚLTIMA HORA: Lionel Messi marca hat trick y empata a Miroslav Klose como máximo ganador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi escribió, una vez más, su nombre en los libros de historia del futbol al convertir un hat trick en su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante Argelia que le permitieron igualar la marca histórica de Miroslav Klose como los máximos goleadores en Mundiales.

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¡HAT-TRICK MONUMENTAL DE MESSI! El GOAT destroza a Argelia y firma una noche histórica

Messi iguala a Klose como máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Lionel Messi aprovechó las complacencias de Luca Zidane en la portería de Argelia para marcar un hat trick que le dio la victoria a Argentina en su presentación en el Mundial 2026 y de paso igualar a Miroslav Klose como los máximos anotadores en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA.

El delantero argentino marcó al 17' desde fuera del área, aprovechó un rebote de Zidane al 60' y puso la cereza en el pastel de una noche redonda con un golazo desde fuera del área al 76' para concretar su hat trick y salir de la cancha al 80' ovacionado por los aficionados que se hicieron presentes en Kansas City.

Messi llegó a los 16 goles en seis Copas Mundiales de la FIFA para igualar a Klose, quien registró la misma cifra en cuatro ediciones diferentes.

Un gol más en este Mundial convertiría a Messi en el máximo anotador en Copas Mundiales; sin embargo, en esta misma justa pelea palmo a palmo con Kylian Mbappé quien este mismo martes marcó dos tantos ante Senegal para llegar a 14 anotaciones y mantenerse en la lucha por la cima absoluta de los goleadores.

Tabla de goleadores en Copas Mundiales de la FIFA



Miroslav Klose | Alemania - 16 goles

Lionel Messi | Argentina - 16 goles

Ronaldo | Brasil - 15 goles

Gerard Müller | Alemania - 14 goles

Kylian Mbappé | Francia - 14 goles

Just Fontaine | Francia - 13 goles

Pelé | Brasil - 12 goles

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