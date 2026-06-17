Amine Gouiri, el delantero de Argelia que cuesta MUCHO más que Lionel Messi

Mientras Argelia se enfrentaba a la selección de Argentina con Luca Zidane en la portería africana, los aficionados a los valores de mercado y a las estadísticas se llevaron la sorpresa de ver que Lionel Messi tiene un precio inferior a Amine Gouiri, el delantero centro del conjunto africano. La diferencia es de casi el doble, por lo que sorprende a todos.

Así como muchos se preguntaban dónde y en qué estadio se jugaba el duelo entre Argentina y Argelia, también había dudas acerca de los valores de mercado de los protagonistas de cada equipo. Leo Messi tiene un valor de 15 millones de euros en la actualidad, bajo sobre todo por sus 38 (cumple 39 el 24 de junio de 2026), mientras su rival vale el doble.

Amine Gouiri vale más que Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, Amine Gouiri tiene un valor de mercado de 28 millones de euros, prácticamente el doble que Leo Messi en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero centro del Olympique de Marsella tiene 26 años y tiene buenos números.

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Los números de Lionel Messi en la selección de Argentina

Según los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos son los números de Lionel Messi en la Selección Argentina:

Partidos jugados: 200

Encuentros como titular: 179

Goles convertidos: 119

Asistencias aportadas: 61

Títulos: 4 mayores (Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, Copa América 2021, Copa América 2024, Finalissima 2022), 1 Medalla de Oro en Juegos Olímpicos y 1 Mundial Sub-20.

Los números de Amine Gouiri con Argelia

Partidos jugados: 24

Goles convertidos: 10

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de su señal de televisión, junto con el sitio web de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y se incluye este duelo de Argentina con Argelia.

