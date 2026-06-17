El árbitro del Argentina - Argelia es EL MISMO que dirigió la final de Qatar 2022 y no expulsó a Messi

Mientras un delantero de Argelia tiene un precio superior a Lionel Messi, el capitán y estrella de la selección de Argentina volvió a marcar goles en su debut mundialista y dejó en claro que quiere ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, para el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, el astro rosarino debió ser expulsado por el árbitro Szymon Marciniak.

Leo Messi le marcó goles a Luca Zidane, el hijo de Zinedine que casi nadie sabe por qué juega en Argelia. En tanto, hubo críticas contra la Albiceleste porque el silbante del debut mundialista de Argentina no expulsó al jugador del Inter Miami. Tras esto, muchos hablan de que es el mismo árbitro que dirigió el Francia vs. Argentina de la final de Qatar 2022.

¿Cómo fue la jugada por la que Lionel Messi pudo haber sido expulsado por Szymon Marciniak?

Leo presionó a la defensa de Argelia y, en su afán de recuperar el balón, impactó con su suela la pierna de su rival. Tanto el árbitro polaco de 45 años, Szymon Marciniak, como el VAR consideraron que la infracción no tuvo la fuerza suficiente. En tanto, la foto parecía indicar que debía haber sido expulsado por clavar los tachones en el gemelo del jugador argelino.

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Los números de Lionel Messi en la selección de Argentina

Según los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos son los números de Lionel Messi en la Selección Argentina:

Partidos jugados: 200

Encuentros como titular: 179

Goles convertidos: 119

Asistencias aportadas: 61

Títulos: 4 mayores (Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, Copa América 2021, Copa América 2024, Finalissima 2022), 1 Medalla de Oro en Juegos Olímpicos y 1 Mundial Sub-20.

¿Messi se salvó de la tarjeta roja o no fue para tanto la falta? ⚽ 😳#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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