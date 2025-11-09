¡NO ES BROMA! Lionel Messi podría regresar a la UEFA Champions League por una inesperada razón

Lionel Messi lleva siendo la máxima figura de la MLS y en estos momentos está disputando los playoffs , habiendo clasificado a semifinales tras derrotar a Nashville SC. Sin embargo, en los últimos días, comenzó a circular la posibilidad de que el astro argentino regrese a la UEFA Champions League, torneo en el que supo brillar defendiendo la camiseta del FC Barcelona.

¿Por qué Messi podría regresar a la Champions League?

De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino Fernando Czyz, el Inter Miami habría recibido ofertas por Messi de tres clubes distintos: Chelsea, Galatasaray y Benfica, todos ellos aun disputando la Champions League. En caso de que el ‘10’ de la selección Argentina regrese a Europa, podría regresar al máximo torneo continental. Por otro lado, Messi reveló lo que sintió al ganar la Copa del Mundo 2022 .

@InterMiamiFC Lionel Messi podría volver a la Champions League

La razón por la que Messi podría dejar Inter Miami

Resulta que la MLS cuenta con uno de los recesos más extensos de todo el mundo dentro del futbol. Una vez finalizada la temporada regular en Estados Unidos, como mínimo, los clubes descansan tres meses, incluso pueden ser cuatro dependiendo qué tan lejos llegue Inter Miami, en este caso. Al haber renovado contrato, los distintos clubes de Europa intentan llevarse al argentino en condición de préstamo antes de que comience la nueva temporada.

TE PUEDE INTERESAR:



De esta manera, ‘Leo’ podría regresar a la Champions League en caso de recibir el visto bueno del Inter Miami. Sin embargo, este sueño que muchos fanáticos dentro del futbol tienen, está muy lejos de cumplirse. Pues el equipo del estado de Florida no tendría intenciones de dejar ir a su jugador durante sus ‘vacaciones’.

Inter Miami se niega a dejar ir a Messi

El propio periodista afirmó que la directiva del Inter Miami se tomó la molestia de contactar a cada equipo que preguntó por Messi y expresó que todas las ofertas fueron rechazadas. En Fort Lauderdale creen que, teniendo en cuenta la edad del delantero (38 años), necesita tener el descanso necesario para afrontar la siguiente temporada al 100% de sus condiciones.