Lionel Messi se tomó esta foto tras el fuerte rumor de su pelea con el entrenador

Horas después de que se conozca que tiene una nutrióloga mexicana, Lionel Messi se tomó una foto para las redes sociales tras el fuerte rumor que se había generado sobre una pelea con el entrenador que fue histórico por algo negativo. Se trata de Eder Sarabia, quien supo entrenar a Leo cuando jugaba en el Barcelona en 2020. ¿Qué dijo el 10?

El contexto de la foto en cuestión fue el entrenamiento de la Selección Argentina en Elche (donde es DT Sarabia) de cara al partido contra Angola, de preparación para el Mundial 2026 (al cual Leo Messi puso una condición para jugarlo) . Específicamente fue una práctica abierta ante más de 20 mil personas en el estadio Manuel Martínez Valero, con un clima multitudinario para la ‘Scaloneta’.

AFA y Elche. Eder Sarabia y Lionel Messi

En ese lugar se dio el encuentro entre el jugador del Inter Miami y Eder Sarabia, actual DT de Elche y ex ayudante de Quique Setién en el Barcelona. Los rumores decían que no se llevaban nada bien cuando compartían equipo, llegando a decir incluso que era una relación difícil de llegar. Al menos eso se decía en España.

Antes de confirmar cualquier tipo de conflicto, el ciclo de Quique Setién como entrenador y de su ayudante Sarabia en el Barcelona se terminó de manera abrupta en aquel 2020 después de la histórica goleada 8-2 frente al Bayern Múnich en la UEFA Champions League.

@leomessi

Los rumores de la pelea entre Eder Sarabia y Lionel Messi cuando jugaban en el Barcelona

Distintos rumores en España sugerían una dura frase de Sarabia a Messi. “Si no te gusta lo que te digo, ahí tienes la puerta”, sería la frase del ayudante del DT al 10 argentino en el Barcelona. También se dijo que Eder no estaba a gusto con Leo y que “la química con Messi no fue la deseada”.

Más allá de todos esos rumores, ahora Messi y Sarabia se tomaron una foto que rápidamente fue subida a las redes sociales por el morbo que se había generado en su momento. Al parecer, el conflicto no había sido tan grande como se planteaba en el pasado o, bien, hoy día lo superaron y dejaron eso atrás.

