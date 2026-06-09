Lionel Scaloni habla sobre el estado de salud de Leo Messi: ¿Jugará contra Islandia?

El ojo de todos los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está sobre lo que pasará esta noche en el duelo entre Argentina vs Islandia, esto porque existe la duda sobre si Lionel Messi está listo para regresar a la cancha o tendremos que esperar a verlo en el debut de argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sobre esta línea, en conferencia de prensa previa al juego ante Islandia, la pregunta llegó y Lionel Scaloni fue claro: “Leo Messi va a jugar, no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía en el entrenamiento. Veremos cuánto para no tener riesgos. Pero sí, va a tener minutos”, dijo el DT.

¿Cuál será el rol de Leo Messi?

“Su rol es importantísimo, el de siempre. No solo cuando está en un vestuario o cancha, todo lo que transmite a todo lo que lo rodean, es lógico. Me voy a permitir decir que están todos esperando a que juegue y yo quiero que juegue, es lo que todos queremos. Que sea un rol como el que siempre ha tenido.” Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podremos ver al astro argentino

¿Qué otros jugadores están lesionados?

Además, aclaró que Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz están disponibles para el juego de esta noche. “En principio están los tres disponibles para el partido, ya veremos la decisión de cuantos minutos. En el lateral derecho tenemos abundancia y podemos distribuir minutos. En cuanto al equipo vamos a decidirlo luego del entrenamiento".

Por su parte, también aclaró que el Dibu Martínez no estará disponible para esta noche, sin embargo, las probabilidades de verlo en el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son altas y por su parte espera verlo en el cuadro titular ante Argelia.

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