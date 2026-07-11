Jugador de Argentina estalla contra la prensa por las acusaciones de favoritismo en el Mundial: “Ustedes generan polémica”

La Selección de Argentina avanza en su planificación para afrontar el decisivo encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Suiza en el Estadio Kansas. Sin embargo, en la antesala de este gran duelo se han observado reiteradas consultas periodísticas sobre el desempeño de las ternas arbitrales durante toda la justa mundialista y fue el central argentino Lisandro Martínez quien se encargó de cortar con tanta polémica.

Las declaraciones del defensor radicaron en desmentir categóricamente cualquier tipo de ayuda externa para el equipo campeón del mundo. Lisandro Martínez calificó como una locura las versiones que circulan en las plataformas virtuales sobre los fallos de los jueces y expresó "Absolutamente nada. Los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Ustedes son los que generan las polémicas. Nosotros nos preocupamos de dar lo mejor en la cancha y nada más” aseveró dejando un claro mensaje a los periodistas presentes.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni arribó a los cuartos de final tras superar a Egipto de forma dramática por tres a dos en los últimos minutos del encuentro. Argentina fue perdiendo por dos a cero hasta el minuto setenta y ocho del encuentro, con un gol de cabeza de Cristian Romero descontó y luego con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández terminó de cerrar el partido a su favor.

Mientras tanto, Suiza logró la clasificación a esta instancia de la justa mundialista dejando afuera a Colombia por penales tras empatar en cero durante los noventa minutos y el tiempo suplementario. El conjunto europeo intentará dar el golpe frente al vigente campeón mundial y quien logre avanzar a semifinales chocará contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. De esta manera, el duelo entre Argentina y Suiza tiene todo para quedar en la historia de los mundiales.