Dónde y en qué estadio se juega Argentina vs Suiza por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define esta noche a otro de los semifinalistas del certamen en el marco del cuadro de eliminación directa. Las selecciones de Argentina y Suiza protagonizarán este sábado 11 de julio un choque trascendental correspondiente a la instancia de los cuartos de final en el Estadio Kansas City.

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El recinto deportivo que albergará el duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final, posee una capacidad habilitada superior a los setenta y seis mil espectadores sentados en sus diferentes niveles de tribunas. La estructura es mundialmente famosa por registrar los niveles de ruido ambiental más altos durante los partidos de fútbol americano y durante la justa mundialista se ha destacado debido a que está en uno de los puntos estratégicos de la competencia por su ubicación geográfica central en el territorio de los Estados Unidos. Se espera un estadio completo para el duelo con mayor cantidad de argentinos presentes y un acompañamiento menor por parte de los aficionados suizos.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni arribó a los cuartos de final tras superar a Egipto de forma dramática por tres a dos en los últimos minutos del encuentro. Argentina fue perdiendo por dos a cero hasta el minuto setenta y ocho del encuentro, con un gol de cabeza de Cristian Romero descontó y luego con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández terminó de cerrar el partido a su favor.

Mientras tanto, Suiza logró la clasificación a esta instancia de la justa mundialista dejando afuera a Colombia por penales tras empatar en cero durante los noventa minutos y el tiempo suplementario. El conjunto europeo intentará dar el golpe frente al vigente campeón mundial y quien logre avanzar a semifinales chocará contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.