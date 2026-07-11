Cuánto cuesta la selección de Inglaterra vs la de Noruega: la diferencia entre ambas plantillas

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define a sus semifinalistas en una jornada de alta expectativa para el fútbol del continente europeo. Las selecciones de Inglaterra y Noruega se enfrentan esta tarde en el Estadio Miami por los cuartos de final de la justa mundialista. Si bien las diferencias entre ambos seleccionados en la cancha se pueden reducir, en el mercado esto no ocurre y los valores de ambas plantillas tienen un claro ganador.

Ambas selecciones se miden en los Cuartos de Final.|Reuters

El portal especializado en la economía del deporte Transfermarkt actualizó los valores de mercado de las nóminas de los dos países competidores. El desglose de las cifras comerciales de las plantillas permite comprender que la cotización total de las fichas de los futbolistas británicos duplica holgadamente los presupuestos combinados de la escuadra escandinava.

La Selección de Inglaterra posee la plantilla más costosa de todo el campeonato del mundo. El valor acumulado del plantel conducido por Thomas Tuchel alcanza la cifra de mil trescientos sesenta millones de euros en el mercado actual. Por su parte, la Selección de Noruega registra una cotización de mercado total que se sitúa en los quinientos ochenta y nueve millones novecientos mil euros.

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El conjunto dirigido por Thomas Tuchel arribó a esta instancia luego de dejar afuera a México en el Estadio Ciudad de México con un contundente tres a dos que sacó de la competencia al combinado nacional. Ahora, buscará confirmar su chapa de candidato dejando afuera a un duro seleccionado como lo será el de Noruega que cuenta con un Erling Haaland intratable.

Noruega llegó a los cuartos de final tras dar el golpe y eliminar a Brasil con dos goles de Haaland. El conjunto nórdico ha ido de menor a mayor en la justa mundialista y no se conforman, sin presión buscarán ir por más en el campeonato ante la poderosa Inglaterra capitaneada por Harry Kane.