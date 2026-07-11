Quién es y de qué murió el futbolista que falleció tras jugar el Mundial 2026: había enfrentado a México

El futbol mundial amaneció hoy con una triste noticia, ya que se confirmó el fallecimiento de Jayden Adams, jugador del seleccionado de Sudáfrica que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Crédito: Mexsport

Aún se desconocen las causas del fallecimiento del futbolista, quien estaba por comenzar la pretemporada con el Mamelodi Sundowns luego de la licencia tras disputar la justa mundialista. Cabe mencionar que Adams debutó recientemente en la Copa del Mundo con Sudáfrica y jugó un papel clave en la exitosa campaña de la CAF Champions League que disputó el equipo sudáfricano.

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Tras conocerse la trágica noticia del deceso de Adams, quien perdió la vida a sus 25 años de edad, la prensa internacional se hizo eco de la carrera del futbolista. Jayden se formó en las categorías inferiores del Stellenbosch FC y se unió al Sundowns en enero de 2025. Debutó internacionalmente contra Mozambique en 2022 y disputó 13 partidos, anotando dos goles, ambos en las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Las circunstancias de este incidente están siendo investigadas", declaró a la prensa el portavoz de la policía de Western Cape, FC van Wyk por lo tanto aún se desconocen los motivos de su fallecimiento. Sin embargo, cabe mencionar que hace dos semanas, Adams perdió a su abuela Marianna Adams durante la justa mundialista, pero demostró un profesionalismo notable al participar con los Bafana Bafana en su partido por la segunda fecha del Grupo A contra la República Checa.

Jayden disputó tres partidos con el seleccionado de Sudáfrica durante la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, jugando contra México en la primera fecha en el Estadio Ciudad de México, luego ante República Checa y posteriormente disputó el duelo ante Corea del Sur en el cual el combinado africano logró la clasificación histórica a los 16avos de la justa mundialista.