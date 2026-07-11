Lionel Scaloni confirmó cómo afecta a Argentina las críticas por supuestas “ayudas” durante el Mundial 2026

La Selección de Argentina se encuentra en las horas previas a disputar su compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto albiceleste se medirá esta noche frente a su similar de Suiza en las instalaciones del Estadio Kansas y tendrá la oportunidad de ingresar nuevamente a las semfinales para estar entre los cuatro mejores seleccioandos del certamen.

Suiza y Argentina se enfrentan hoy por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El entrenador del equipo sudamericano compareció ante los medios de comunicación internacionales en la tradicional conferencia de prensa oficial organizada por la FIFA y abordó los aspectos futbolísticos de la preparación táctica para neutralizar el bloque defensivo del conjunto helvético.

Sin embargo, el estratega santafesino también brindó declaraciones directas sobre el clima mediático que rodea el camino del vigente campeón del mundo y envió mensaje a los detractores del combinado albiceleste "Hay bastante gente que quiere que argentina no gane. A los jugadores eso les llega y lo utilizamos como rebelión para que jueguen aún mejor", enfatizó Scaloni. De esta manera, el técnico argentino despejó cualquier tipo de dudas y ya piensa en lo que será el duelo de eliminación directa ante Suiza.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni arribó a los cuartos de final tras superar a Egipto de forma dramática por tres a dos en los últimos minutos del encuentro. Argentina fue perdiendo por dos a cero hasta el minuto setenta y ocho del encuentro, con un gol de cabeza de Cristian Romero descontó y luego con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández terminó de cerrar el partido a su favor.

Mientras tanto, Suiza logró la clasificación a esta instancia de la justa mundialista dejando afuera a Colombia por penales tras empatar en cero durante los noventa minutos y el tiempo suplementario. El conjunto europeo intentará dar el golpe frente al vigente campeón mundial y quien logre avanzar a semifinales chocará contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.