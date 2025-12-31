Esta es la lista actualizada de todos los CAMPEONES de la WWE al cierre del 2025

Crown Jewel 2025 y las últimas ediciones de RAW trajeron consigo un nuevo y actualizado panorama dentro de la empresa más importante del Wrestling a nivel mundial. En ese sentido, en los siguientes párrafos podrás conocer todos y cada uno de los campeones que hay al corte de hoy dentro de la WWE . ¿Habrá cambios en este cierre del 2025?

La WWE se ha convertido en una empresa por demás importante que, pese a sus altibajos, sigue generando importantes niveles de audiencia a través de la plataforma Netflix. En ese sentido, debes saber que, dentro de los campeones actuales, existen varios que son mexicanos. ¿Quiénes son?

¿Quiénes son los campeones actuales de la WWE?

CM Punk y Cody Rhodes son los rostros de la WWE al ser los campeones Pesado e Indiscutido, respectivamente. Así como ellos, Dominik ostenta el Campeonato Intercontinental, mientras que el Intercontinental Femenino es Maxxine Dupri, el Mundial de Parejas Los Usos y el Mundial Femenino Stephanie Vaquer, así como el Mundial de Parejas Asuka y Kairi Sane.

En Smackdown también sobresalen varios elementos, entre los que destacan Carmelo Hayes como el Campeón de los Estados Unidos, Jade Cargil con el Femenino de la WWE, Campeonato Femenino de Estados Unidos en Giulia y el campeonato de parejas de la marca azul en el nombre de Los Wyatt Sicks.

Finalmente, NXT, la tercera marca más importante de la WWE, también ha dado de qué hablar. Oba Femi es el campeón de la marca amarilla, mientras que Ethan Page es el Campeón Norteamericano y Sol Ruca el Norteamericano Femenino. El Campeonato Femenino de NXT es para Jaxy Jayne, mientras que el de Parejas lo ostenta Dion Lennox y Osiris Griffin.

¿Quiénes son los campeones de TNA y AAA?

En estos momentos, es Frenkie Kazarian quien ostenta el Campeonato Mundial de TNA, mientras que el Mundial de Knockouts es para Kelani Jordan. Por último, vale decir que la AAA también cuenta con un Megacampeón en el nombre de Dominik, así como el Latinoamericano en Dr Wagner III y el Campeonato de Parejas en Pagano y Psycho Clown, mientras que Flammer es la actual Reina de Reinas.

