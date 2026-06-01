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Fútbol

OFICIAL: La lista COMPLETA de Javier Aguirre y la Selección Mexicana para Copa Mundial de la FIFA 2026™

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier “El Vasco” Aguirre, dio a conocer de manera oficial la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados

Javier Aguirre
Javier Aguirre se debe cuidar|MEXSPORT

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

Llegó el día y este domingo 31 de mayo, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier "El Vasco" Aguirre, dio a conocer de manera oficial la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados que tendrán el honor y la responsabilidad de defender la camiseta azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con una mezcla de jerarquía europea, la base de la Liga BBVA MX y algunas sorpresas generacionales, la expedición azteca se declara lista para la gran cita.

La convocatoria presenta nombres consolidados y regresos clave. En la portería, destaca la experiencia de Guillermo Ochoa junto al gran momento de Raúl Rangel y Carlos Acevedo. La zaga central y las bandas combinan el rodaje internacional de hombres como Edson Álvarez y Johan Vásquez con la juventud de Mateo Chávez. En el mediocampo, llama la atención la presencia de Álvaro Fidalgo y promesas de gran proyección como Gilberto Mora y Obed Vargas. Finalmente, la delantera luce sumamente competitiva con la contundencia de Santiago Gimenez, Raúl Jiménez y Armando ‘La Hormiga’ González.

La Lista Completa de los 26 convocados de la Selección Mexicana

Porteros:

  • Raúl Rangel (Guadalajara)
  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
  • Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:

  • Israel Reyes (América) 
  • Jorge Sánchez (PAOK) 
  • César Montes (Lokomotiv Moscú) 
  • Edson Álvarez (Fenerbahce) 
  • Johan Vásquez (Genoa)
  • Jesús Gallardo (Toluca) 
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

  • Álvaro Fidalgo (Real Betis) 
  • Brian Gutiérrez (Guadalajara) 
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas) 
  • Erik Lira (Cruz Azul) 
  • Luis Romo (Guadalajara) 
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid) 
  • Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)
  • Luis Chávez (Dínamo Moscú)

Delanteros:

  • Roberto Alvarado (Guadalajara) 
  • César Huerta (Anderlecht) 
  • Guillermo Martínez (Pumas) 
  • Armando González (Guadalajara)
  • Santiago Gimenez (AC Milan) 
  • Raúl Jiménez (Fulham) 
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah) 
  • Alexis Vega (Toluca)

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El calendario oficial de México queda definido de la siguiente manera:

  • México vs Sudáfrica: Jueves 11 de junio a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México.
  • México vs Corea del Sur: Jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.
  • México vs Chequia: Miércoles 24 de junio de regreso a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.