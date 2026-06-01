OFICIAL: La lista COMPLETA de Javier Aguirre y la Selección Mexicana para Copa Mundial de la FIFA 2026™

Llegó el día y este domingo 31 de mayo, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier "El Vasco" Aguirre, dio a conocer de manera oficial la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados que tendrán el honor y la responsabilidad de defender la camiseta azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con una mezcla de jerarquía europea, la base de la Liga BBVA MX y algunas sorpresas generacionales, la expedición azteca se declara lista para la gran cita.

La convocatoria presenta nombres consolidados y regresos clave. En la portería, destaca la experiencia de Guillermo Ochoa junto al gran momento de Raúl Rangel y Carlos Acevedo. La zaga central y las bandas combinan el rodaje internacional de hombres como Edson Álvarez y Johan Vásquez con la juventud de Mateo Chávez. En el mediocampo, llama la atención la presencia de Álvaro Fidalgo y promesas de gran proyección como Gilberto Mora y Obed Vargas. Finalmente, la delantera luce sumamente competitiva con la contundencia de Santiago Gimenez, Raúl Jiménez y Armando ‘La Hormiga’ González.

La Lista Completa de los 26 convocados de la Selección Mexicana

Porteros:



Raúl Rangel (Guadalajara)

(Guadalajara) Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

(AEL Limassol) Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:



Israel Reyes (América)

(América) Jorge Sánchez (PAOK)

(PAOK) César Montes (Lokomotiv Moscú)

(Lokomotiv Moscú) Edson Álvarez (Fenerbahce)

(Fenerbahce) Johan Vásquez (Genoa)

(Genoa) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:



Álvaro Fidalgo (Real Betis)

(Real Betis) Brian Gutiérrez (Guadalajara)

(Guadalajara) Orbelín Pineda (AEK Atenas)

(AEK Atenas) Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Luis Romo (Guadalajara)

(Guadalajara) Obed Vargas (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

(Xolos de Tijuana) Luis Chávez (Dínamo Moscú)

Delanteros:



Roberto Alvarado (Guadalajara)

(Guadalajara) César Huerta (Anderlecht)

(Anderlecht) Guillermo Martínez (Pumas)

(Pumas) Armando González (Guadalajara)

(Guadalajara) Santiago Gimenez (AC Milan)

(AC Milan) Raúl Jiménez (Fulham)

(Fulham) Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

(Al-Qadsiah) Alexis Vega (Toluca)

TE PUEDE INTERESAR:



El Calendario de la selección Mexicana en la Fase de Grupos

El calendario oficial de México queda definido de la siguiente manera:

