OFICIAL: La lista COMPLETA de Javier Aguirre y la Selección Mexicana para Copa Mundial de la FIFA 2026™
El director técnico de la Selección Mexicana, Javier “El Vasco” Aguirre, dio a conocer de manera oficial la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados
Llegó el día y este domingo 31 de mayo, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier "El Vasco" Aguirre, dio a conocer de manera oficial la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados que tendrán el honor y la responsabilidad de defender la camiseta azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con una mezcla de jerarquía europea, la base de la Liga BBVA MX y algunas sorpresas generacionales, la expedición azteca se declara lista para la gran cita.
La convocatoria presenta nombres consolidados y regresos clave. En la portería, destaca la experiencia de Guillermo Ochoa junto al gran momento de Raúl Rangel y Carlos Acevedo. La zaga central y las bandas combinan el rodaje internacional de hombres como Edson Álvarez y Johan Vásquez con la juventud de Mateo Chávez. En el mediocampo, llama la atención la presencia de Álvaro Fidalgo y promesas de gran proyección como Gilberto Mora y Obed Vargas. Finalmente, la delantera luce sumamente competitiva con la contundencia de Santiago Gimenez, Raúl Jiménez y Armando ‘La Hormiga’ González.
La Lista Completa de los 26 convocados de la Selección Mexicana
Porteros:
- Raúl Rangel (Guadalajara)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defensas:
- Israel Reyes (América)
- Jorge Sánchez (PAOK)
- César Montes (Lokomotiv Moscú)
- Edson Álvarez (Fenerbahce)
- Johan Vásquez (Genoa)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Mediocampistas:
- Álvaro Fidalgo (Real Betis)
- Brian Gutiérrez (Guadalajara)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Romo (Guadalajara)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
- Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)
- Luis Chávez (Dínamo Moscú)
Delanteros:
- Roberto Alvarado (Guadalajara)
- César Huerta (Anderlecht)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Armando González (Guadalajara)
- Santiago Gimenez (AC Milan)
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Alexis Vega (Toluca)
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El Calendario de la selección Mexicana en la Fase de Grupos
El calendario oficial de México queda definido de la siguiente manera:
- México vs Sudáfrica: Jueves 11 de junio a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México.
- México vs Corea del Sur: Jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.
- México vs Chequia: Miércoles 24 de junio de regreso a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.