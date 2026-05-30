OFICIAL: Estadio Akron cambia de nombre

En el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el estadio de las Chivas ya presume en la entrada su nuevo nombre, que utilizará durante el torneo de futbol más importante del mundo.

La casa del Rebaño Sagrado ha comenzado su transformación definitiva para recibir la máxima justa mundialista, y la modificación más significativa ya es completamente visible para los aficionados y transeúntes que se acercan a la explanada principal del inmueble.

Justo en el espacio de la fachada principal donde antes se mantenía el imponente letrero con la leyenda de "Estadio Akron", ahora luce de manera oficial el nuevo distintivo: Estadio Guadalajara.

Este cambio de identidad obedece de manera estricta a los lineamientos y el reglamento comercial de la FIFA. El organismo internacional prohíbe de forma categórica que los recintos mundialistas lleven nombres de marcas o patrocinadores corporativos que no pertenezcan al grupo de socios y auspiciantes oficiales de la competencia.

Por este motivo, para cumplir con el protocolo de "estadios limpios", el recinto abandona temporalmente sus derechos de denominación comercial y adopta el nombre de la ciudad sede.

Las nuevas letras ya instaladas marcan el inicio de la cuenta regresiva en territorio tapatío, que se prepara para ser el epicentro de la fiesta del futbol internacional.

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Los partidos del Mundial que se jugarán en el Estadio Guadalajara

La Perla Tapatía tendrá una participación destacada durante la fase inicial de la justa mundialista. El ahora denominado Estadio Guadalajara albergará un total de cuatro emocionantes encuentros, todos correspondientes a la Fase de Grupos.

El momento cumbre para la sede llegará durante su segundo compromiso programado, cuando el inmueble se vista de gala para recibir a la Selección Mexicana. Además del esperado duelo del Tricolor, el recinto será el escenario de un choque de talla internacional que promete reunir a grandes figuras de la élite mundial: el imperdible enfrentamiento entre las selecciones de Uruguay y España.



Jueves 11 de junio: República de Corea vs. República Checa

República de Corea vs. República Checa Jueves 18 de junio: México vs. República de Corea

México vs. República de Corea Martes 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo

Colombia vs. República Democrática del Congo Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España

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