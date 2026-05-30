En crisis: Así llegará Sudáfrica al debut contra México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica disputó su último encuentro amistoso previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Nicaragua. El duelo finalizó con un empate sin anotaciones que encendió las alarmas dentro de la Federación Sudafricana de Futbol ya que el rendimiento colectivo del plantel generó preocupación por la falta de contundencia ante un rival de menor nivel.

Este resultado extiende una racha de partidos sin ganar para la escuadra que dirige el estratega belga Hugo Broos. La prensa de Johannesburgo cuestionó el funcionamiento táctico del equipo a pocos días del inicio de la competencia oficial. Ahora, Sudáfrica espera el debut vs la Selección Mexicana.

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Los números de Sudáfrica previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El seleccionado sudafricano aún no ha logrado ganar en lo que va del 2026, acumulando dos derrotas vs Camerún y Panamá y dos empates vs Nicaragua y nuevamente Panamá. Esta actualidad de Sudáfrica, obliga a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre a lograr los 3pts en el partido inaugural.

El director técnico Hugo Broos justificó el desempeño de sus dirigidos al señalar el cansancio físico acumulado por los viajes internacionales, además, los Bafana Bafana disputaron este último encuentro vs Nicaragua con varios nombres que no suelen ser titular. Broos, analizó posibles variantes para lo que será el debut de sus dirigidos en la justa veraniega.

México, obligado a ganar en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ante este panorama de Sudáfrica previo al debut ante México, los dirigidos por Javier Aguirre tendrán aún más obligación de ganar ya que se estarán enfrentando a una selección que en los papeles, está por debajo del combinado nacional.

Por su parte, para el seleccionado sudafricano, serán determinantes las próximas horas para evaluar si el equipo logra superar la crisis de resultados antes del pitazo inicial de la FIFA. El duelo entre México y Sudáfrica que inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo el próximo 11 de junio a partir de las 13:00 en el icónico Estadio Banorte.

