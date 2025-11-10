Liv Morgan lleva muchos meses desaparecida; ¿cuándo volverá a los encordados?

Uno de los elementos más importantes de la rama femenina de WWE es Liv Morgan, quien muchos ya extrañan en demasía. Y es que su ausencia desde hace unos meses se siente y ciertos aficionados cuentan los días para ver su regreso. Incluso en el desarrollo de la historia de Dominik, se preguntan si no hay cosas que a la guërita de Dirty Dom no le moleste. Por eso, este artículo contesta cuándo será la vuelta de la nacida en Nueva Jersey.

¿Cuándo volverá Liv Morgan a la actividad de WWE?

La luchadora de 31 años estaba en un punto muy alto de su carrera y siendo uno de los rostros más importantes de toda la empresa. Sin embargo, en una pelea de Monday Night Raw, sufrió una lesión que le dislocó el hombro. Lamentablemente para ella tuvo que requerir cirugía y la recuperación se anunció como larga desde junio pasado.

En ese sentido, las proyecciones indicaron que si todo salía bien, la pareja de Dominik Mysterio estaría lista a finales de octubre. Y aunque parece que se encuentra en buen estado físico, la empresa quiere esperar a que la recuperación esté completa y siguen pensando cómo volverá para darle peso a The Judgment Day y todo el arco alrededor de un grupo clave en las historias actuales de WWE.

¿Liv Morgan regresará en Royal Rumble 2026?

Según distintos medios estadounidenses, hay planes para que Liv vuelva en la actividad del Royal Rumble que sucedería a finales de enero de 2026. Aunque otros no piensan que WWE esperará tanto y menos cuando Morgan era parte importante de las historias de la marca roja. Sin embargo, varios ya propusieron que su retorno se daría como antagonista del grupo donde inclusive Roxanne Perez sigue muy cercana a Dominik Mysterio.

Las posibilidades se vuelven infinitas, pues en caso de alejarse del equipo que hoy pasa por momentos complicados, no sería extraño que volviera con todo para retar a Stephanie Vaquer, que hoy es la campeona en la rama femenina.