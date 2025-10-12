Estos son todos los títulos que Stephanie Vaquer consiguió en su primer año en WWE

La profecía de “La Primera” se está volviendo la realidad más poderosa de toda la WWE, pues la chilena no para de ganar trofeos. El último gran triunfo lo concretó en el Crown Jewel donde junto con Seth Rollins fueron los grandes ganadores de la noche. Y así, en un año dentro del monstruo del wrestling, Stephanie Vaquer hizo historia consiguiendo cuatro cinturones de monarca.

¿Cuáles son los 4 cinturones que ganó Stephanie Vaquer en WWE?

Con un ascenso que realmente sorprende a todo mundo, Vaquer está siendo una de las grandes referentes de la lucha libre a nivel mundial. Primero, debutó en NXT el 8 de octubre del 2024 y su historia del primer año dentro de la empresa se concretó el pasado 11 de octubre, levantando su cuarto cinturón dentro de WWE.

Y estos son los cuatro grandes logros que la ponen como la máxima ganadora de WWE en este periodo 2024-205.

Campeonato Norteamericano de NXT.

Campeonato Femenino de NXT.

Campeonato Mundial de WWE.

Campeonato de Premium Live Events (Crown Jewel).

¿Por qué Stephanie Vaquer está cumpliendo la profecía de La Primera?

La nacida en San Fernando llegó a esta empresa (desde su salida de México) con el apodo de La Primera, pues en alguna ocasión un comunicador mexicano indicó que era la primera sudamericana en destacar de tal forma dentro de la lucha libre. Y eso está tomando una relevancia de primer nivel, pues se convirtió en la primera luchadora en toda la historia de WWE en conseguir cuatro cinturones individuales en un año.

¿Cuánto gana Stephanie Vaquer en WWE?

Aunque de manera totalmente específica no se hacen públicos los salarios de los luchadores, según los cambios impuestos dentro de la empresa. La chilena cobraría alrededor de 350, 000 dólares al año. Este es el sueldo base de cualquier talento de primera plana de la empresa de lucha libre liderada hoy por Triple H.