Liverpool ya tiene un pie y medio en octavos de final

Liverpool saca una importante victoria en su visita a la cancha del Rangers ganando por marcador de 7-1 en partido de la Champions League, para tener un pie y medio en la etapa de octavos de final.

Roberto Firmino y Mohamed Salah tuvieron un gran encuentro al anotar el brasileño dos goles y asistir en otro., mientras el egipcio se apunto un hat-trick.

En el inicio del encuentro el cuadro local presiona buscando el primer tanto del encuentro y es el minuto 17 cuando Scott Arfield se interpone y recibe un pase brillante para enganchar un preciso disparo que bate al portero Allison. El disparo entró por la esquina inferior izquierda del arco inglés para el 1-0 del Rangers.

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Los elementos de Jürgen Klopp se sacudieron rápidamente la sorpresa de estar abajo en el marcador y Fabio Carvalho se logra desmarcar en una posición muy peligrosa tras recibir un centro al borde del área. Logra rematar, pero el balón se va desviado por poco del poste derecho. ¡Qué gran ocasión para los ‘reds’!

Roberto Firmino salta dentro del área para cabecear un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Konstantinos Tsimikas. Conecta un preciso cabezazo que se cuela a la portería escocesa para igualar el marcador al minuto 24.

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Ya al termino de la primera parte, el Rangers se acerco de nuevo a tomar la ventaja. Scott Arfield recibe un pase brillante dentro del área y dispone de una gran ocasión. Dispara, pero su remate es bien interceptado por un defensor inglés.

Diez minutos de haber comenzado la segunda mitad, el poderío ofensivo del equipo de Liverpool se hace presente, una vez más con el brasileño Firmino que recibe el balón de Joe Gómez y dispara con gran aplomo dentro del área para el 1-2.

Roberto Firmino lubrica un gran encuentro al asistir en el 66’ al uruguayo Darwin Núñez el cual remata desde los límites del área poner el 3-1 a favor del Liverpool.

Pero esto no había acabado ya que Mohamed Salah se hizo presente anotando tres goles al 76’,80’ y 81’. Para firmar la goleada de 7-1 llego Harvey Elliott al 89’.

Con este resultado, Liverpool se ubica con nueve puntos en el segundo puesto, ya con pie y medio en la siguiente fase, mientras Rangers es último del Grupo A sin unidades.

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La primera temporada del Rangers en la fase de grupos de la Champions League desde 2010/11 no ha ido según lo planeado, ya que hasta ahora ha perdido todos sus partidos y no ha podido anotar goles. Ese comienzo forma parte de una racha preocupante en la competición de clubes de élite de Europa, con los ‘Gers’ logrando solo una victoria en sus últimos 19 partidos de la fase de grupos (E6, P12), mientras que tampoco han marcado en ocho de sus últimos 11 partidos en la competición propiamente dicha.

Sin embargo, esos problemas de gol no fueron evidentes el fin de semana, ya que los hombres de Giovanni van Bronckhorst lograron una victoria de 4-0 sobre el St. Mirren en Ibrox. ¡Eso les dará un impulso muy necesario, ya que dan la bienvenida a un Liverpool vulnerable, aunque no se puede pasar por alto que Rangers no ha ganado en sus últimos cinco encuentros contra rivales ingleses (E1, P4), y tampoco ha logrado anotar en ninguno de esos partidos!

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El estado de ánimo en el seno del Liverpool puede ser sombrío, ya que después de su derrota por 3-2 ante el Arsenal durante el fin de semana, todavía no ha ganado fuera de casa en esta temporada (E2, P3). La Champions es quizás donde el equipo de Jürgen Klopp puede redimirse, ya que actualmente ocupa el segundo lugar en el Grupo A y buscará ganar aquí el impulso para encabezar su grupo por cuarta campaña consecutiva.

Las esperanzas de clasificación del Liverpool pueden estar en manos de su defensa, ya que si bien los ‘Reds’ han marcado en 19 de sus últimos 20 partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, no recibir gol ha sido su mayor desafío últimamente. Ha evitado el gol del rival solo tres veces en sus últimos 14 partidos, aunque uno de esos choques fue la victoria por 2-0 sobre los Rangers en el partido anterior entre ambos.

Jugadores a seguir Rangers vs Liverpool

El máximo goleador del Rangers en la Premiership escocesa, Antonio Čolak, ha marcado un doblete en los últimos cuatro partidos en los que ha ganado, mientras que una ola de lesiones significa que el Liverpool puede necesitar el amuleto de la buena suerte de Diogo Jota para desempeñar un papel fundamental -- nunca ha perdido cuando el portugués ha anotado o asistido (G24, E4).