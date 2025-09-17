Champions con drama: Liverpool y Atlético regalan un clásico moderno

La Champions League 2025-2026 arrancó con emociones al límite, y el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid en Anfield fue prueba de ello. En un partido digno de octavos de final, los Reds se impusieron 3-2 en el último suspiro, gracias a un cabezazo salvador de Virgil van Dijk en tiempo agregado.

¿Cómo fueron los goles del Liverpool vs Atlético de Madrid?

Desde el silbatazo inicial, el equipo de Arne Slot mostró su poderío ofensivo. Apenas al minuto 4, Andrew Robertson abrió el marcador con un disparo desviado que sorprendió a Jan Oblak. Dos minutos después, Mohamed Salah amplió la ventaja tras una gran asistencia de Ryan Gravenberch. El Atlético, desconcertado, tardó en reaccionar, pero encontró vida justo antes del descanso con un gol de Marcos Llorente al 45+3.

En el complemento, los colchoneros ajustaron líneas y mostraron su clásico carácter combativo. Llorente volvió a aparecer al minuto 81 para empatar el encuentro con un remate certero que silenció momentáneamente Anfield. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un empate, apareció el capitán Van Dijk al 90+2 para rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Szoboszlai, desatando la locura entre los más de 50 mil aficionados presentes.

El partido también tuvo momentos de tensión fuera del campo. Diego Simeone fue expulsado en el minuto 90+4 por reclamos airados al cuerpo arbitral, cerrando una noche amarga para el técnico argentino.

Con este resultado, Liverpool suma sus primeros tres puntos en el nuevo formato de liga de la Champions, mientras que el Atlético deberá recomponerse para no quedar rezagado en una fase que exige regularidad desde el inicio.

Luego de la victoria del Real Madrid de Xabi Alonso vs el Olympique de Marsella , este miércoles 17 de septiembre, el mítico estadio de Anfield será testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2025-2026. Liverpool recibe al Atlético de Madrid en un enfrentamiento que promete intensidad, táctica y emociones desde el primer minuto.

Los Reds llegan como líderes invictos de la Premier League, con cuatro victorias consecutivas y un equipo reforzado que ilusiona a su afición. Bajo el mando de Arne Slot, el conjunto inglés ha mostrado solidez defensiva y dinamismo ofensivo, con figuras como Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike listos para marcar diferencia.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone busca reivindicarse tras un inicio irregular en LaLiga. Aunque apenas suma cinco puntos en cuatro jornadas, los colchoneros vienen de vencer 2-0 al Villarreal, lo que podría ser el impulso anímico que necesitaban. Con Julián Álvarez disponible y una defensa férrea, el Atleti intentará repetir sus gestas pasadas en suelo inglés.

¿Quién es el favorito para ganar el partido?

Liverpool parte como favorito con un 62.9% de probabilidad de victoria, pero el historial entre ambos equipos está parejo: tres triunfos por lado y dos empates en ocho enfrentamientos previos.

Con el nuevo formato de liga en la Champions, cada punto es crucial. Este duelo no solo abrirá la competencia para ambos, sino que podría marcar el tono de toda la campaña europea.

