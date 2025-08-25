Lizbeth Ovalle y los 5 fichajes más caros de la historia del futbol femenino

Lizbeth Ovalle no solamente es una leyenda de los Tigres sino de todo el futbol mexicano al convertirse en el traspaso femenil más caro de la historia. Los de la UANL vendieron a su más grande futbolista por una cantidad de 1.5 millones de dólares, algo nunca antes visto en la categoría de mujeres. Ahora Ovalle llegará al Orlando Pride por dos años.

Jacqueline Ovalle entró a la lista de élite del futbol femenil. Ahora la delantera mexicana se roza con jugadoras como Olivia Smith del Arsenal, Naomi Girma del Chelsea, Racheal Kundananji del Bay FC o Tarciane dos Santos quien actualmente juega con el Olympique Lyonnais. Hay que hacer mención que el traspaso no tiene nada que ver con el sueldo, pues la futbolista mejor pagada en la historia es Aitana Bonmatí.

JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS Lizbeth Ovalle celebrates his goal 0-1 of Tigres during the game Santos vs Tigres UANL, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Womens Liga BBVA MX, at TSM Corona Stadium, on August 21, 2023.



Lizbeth Ovalle celebra su gol 0-1 de Tigres durante el partido Santos vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil, en el Estadio TSM Corona, el 21 de Agosto de 2023.

“Ovalle se despide como capitana y máxima goleadora histórica del club, con 136 tantos en su registro. Esta operación se suma a las transferencias internacionales de la estadounidense Mia Fishel, al Chelsea; de la nigeriana Uchenna Kanu, al Racing Louisville FC o de la sueca Evelyn Ijeh, al AC Milán, reafirmando el papel de Tigres Femenil como pionero en el desarrollo y proyección global de talento femenino”, se puede leer en el boletín en el que Tigres despide a Ovalle.

También te puede interesar:



Las tranferencias del futbol femenil que han marcado la historia

Tarciane dos Santos llegó al Olympique Lyonnais en 2025 después de haber militado en el Houston Dash. La operación se hizo por 830 mil dólares. Racheal Kundananji también dejó de militar el futbol europeo para caer en la NWSL, pues pasó del Madrid CFF al Bay FC y en su momento se consideró como el fichaje más caro de la historia.

Tu magia y Perfil Tigre hicieron historia con las Amazonas. Hoy, te despides siendo la Máxima Goleadora en Liguillas, Finales, Clásico Regio y de Tigres Femenil.



Mucho éxito en tu próxima etapa, Jacquie. 💛 pic.twitter.com/tP67zq3SHm — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 21, 2025

El Chelsea rompió el mercado en 2025. El equipo inglés también estaba interesado en Lizbeth Ovalle, pero la delantero no se convenció de salir a Europa. Naomi Girma fue la primer futbolista en superar el millón de dólares. En 2025, la estadounidense dejó de militar en el San Diego Wave para llegar a los Blues por 1.23 millones de dólares. La segunda futbolista más cara en traspasos es Olivia Smith. Los Gunners pagaron 1.3 millones de dólares para hacerse de los servicios de la mediocampista del Liverpool.

