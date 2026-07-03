Prensa inglesa PIERDE LA FE para vencer a México en octavos de final del Mundial 2026

México quiere que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sea un momento histórico en el futbol mexicano, pero para ello necesita vencer a Inglaterra en los octavos de final tras vencer a Ecuador en 16vos. La selección azteca enfrentará al combinado inglés este domingo 5 de julio a las 6:00 PM y los británicos son los favoritos para alzarse con la victoria.

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Sin embargo, la prensa inglesa ya le perdió la fe a su selección debido a algunas condiciones específicas en las que se disputará el partido. Paul Merson, periodista de SkySports, considera que el partido entre México e Inglaterra es un volado porque se jugará a una altitud superior a los dos mil metros sobre el nivel del mar pese a que “Los Tres Leones” son un equipo ampliamente mejor que el de los anfitriones.

“Creo que este partido es un volado y no estaría sorprendido si no ganamos”, dijo Merson. “Si este partido se jugase en cualquier otro lado, Inglaterra ganaría. Ningún jugador mexicano sería parte de la selección inglesa, somos un mucho mejor equipo, pero es una altitud de más de 2000 metros sobre nivel del mar. Solo tienes que ver su récord en casa y atropellan a cualquier equipo y solo siguen y siguen”.

La Ciudad de México está a 2,240 metros sobre el nivel del mar y eso contrasta drásticamente con cualquier ciudad en la que Inglaterra ha jugado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los ingleses jugaron en Dallas, Boston, New York y Atlanta, ciudades que están a 158, 25, 10 y 284 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Además, establecieron su campamento en Kansas City, cuya altura es de apenas 277 metros sobre nivel del mar.

México vs Inglaterra de octavos de final por Azteca Deportes

El partido entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar a través de TV Azteca. El juego será transmitido EN VIVO y GRATIS mediante la señal de Azteca 7, así como por el sitio y la app de Azteca Deportes.