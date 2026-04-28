Por qué Memo Ochoa no apareció en los convocados de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre dio a conocer una parte de la lista de convocados de los jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una de las grandes sorpresas es la incorporación de Óscar “Gato” García como tercer arquero, en lugar de Memo Ochoa, pero ello se debe a una gran razón. Otra ausencia es la de Marcel Ruiz, pese a que decidió no operarse de la rodilla y someterse a duro tratamiento.

El ”Vasco” dio a conocer este martes 28 de abril solo la lista de los futbolistas que militan en la Liga BBVA MX, por lo que no aparece el canterano del América. Por lo anterior, Aguirre decidió convocar al portero de León y otros 8 futbolistas como sparring; es decir, ayudarán al equipo a entrenar de cara al mundial en lo que reportan los jugadores que militan en Europa.

Óscar García es el tercer portero convocado para el mundial 2026, pero solo estará de sparring, mientras se incorpora Ochoa.|@oscar23g

¿Cuál es la finalidad de los jugadores sparring?

En primera instancia, Javier aseguró que no llamaría a jugadores con nula posibilidad para ir al mundial, pero de lo que no se percató es de los compromisos de México antes del inicio de la justa veraniega. El “Vasco” tuvo que recurrir a 8 futbolistas más que fungirán como sparring en entrenamientos y para disputar los amistosos contra Ghana y Australia.

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Lo anterior, ya que solo 12 futbolistas de la Liga BBVA MX irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se requerían más jugadores para complementar un plantel que pueda competir en estos duelos. Cabe destacar que los sparrings son prospectos para el 2030, pues así lo consideró la Selección Mexicana en sus redes sociales.

https://x.com/miseleccionmx/status/2049126673245757530?s=20

La lista final será publicada el 1 de junio, cuando los jugadores que militan en Europa ya hayan terminado su participación con sus respectivos clubes, como lo será Memo Ochoa en la liga de Chipre.