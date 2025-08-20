deportes
Llegó a la LA Galaxy desde Europa, vale 8 millones y promete ser la pesadilla de Pachuca

Pachuca se enfrentará a LA Galaxy este 20/8 por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 y un jugador del equipo estadounidense es figura del torneo

El jugador de LA Galaxy que promete ser una pesadilla para Pachuca
El jugador de LA Galaxy que promete ser una pesadilla para Pachuca
Rodrigo Acuña
Leagues Cup 2025
Pachuca será uno de los equipos mexicanos que jugará los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 este miércoles 20 de agosto . Su rival será LA Galaxy, equipo que viene en buena forma y que además de contar con una figura mundial como lo es Marco Reus, dentro de su plantilla tiene a uno de los mejores futbolistas del torneo: Joseph Paintsil, quien llegó al club desde Europa a principios del año 2024.

De acuerdo a la información brindada por SofaScore, plataforma especializada en datos futbolísticos, Paintsil es el mejor jugador de LA Galaxy en la Leagues Cup 2025. Pues la plataforma le otorgó una valoración general de 8.63 sobre 10, siendo el futbolista más sobresaliente del equipo con diferencia. En segundo lugar aparece Mauricio Cuevas con 7.80 de valoración. Por otro lado, la IA cree que Pachuca es favorito ante LA Galaxy .

Joseph Paintsil promete ser la pesadilla del Pachuca en la Leagues Cup 2025
Getty Images
Joseph Paintsil promete ser la pesadilla del Pachuca en la Leagues Cup 2025

Joseph Paintsil ha jugado 3 partidos con el equipo estadounidense en esta Leagues Cup y está teniendo números increíbles: 3 goles y una asistencia, cifras más que sorprendentes, sobre todo porque el ghanés suele desempeñarse como extremo por derecha. En esta temporada, lleva un total de 22 partidos jugados contando todas las competencias y ha logrado marcar 8 tantos y dar 2 asistencias.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo es la carrera de Joseph Paintsil hasta hoy?

Paintsil se formó en las divisiones juveniles del Tema Youth de su país natal hasta que en 2017 debutó como profesional. Jugó cedido en el Ferencváros de Hungría hasta que en el año 2018 fue comprado por el Genk de Bélgica. Allí, en 2020, fue cedido al Ankaragücü de Turquía hasta que regresó a territorio belga en el año 2021. Jugó en el Genk hasta 2024, cuando el LA Galaxy lo fichó a cambio de 8,5 millones de euros.

¿A qué hora y dónde juega Pachuca contra LA Galaxy por la Leagues Cup 2025?

El partido entre Pachuca y LA Galaxy por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 se jugará este miércoles 20 de agosto a las 21:45 horas (Ciudad de México). Se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park ubicado en Carson, Estados Unidos, y que cuenta con una capacidad de 27,000 espectadores.

Pachuca
