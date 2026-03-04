Llegó por apenas 200 mil, en México le cambiaron la posición y hoy es el mejor del Clausura 2026 gracias a eso

Necaxa tiene al mejor lateral en lo que va del Clausura 2026, pese a que el equipo perdió ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 9 y marcha en el lugar 13 con tan solo 9 puntos. El colombiano llegó a México en verano de 2024 por tan solo 200 mil euros (4 millones de pesos) y comenzó a destacar cuando le cambiaron la posición.

Kevin Rosero, quien rompió una larga racha del América, es el futbolista que inició su carrera como extremo, pero fue en el futbol mexicano que le cambiaron la posición al hacerlo un lateral o carrilero. Debido a ello, se ubica en el primer lugar con 7.04 puntos, según el portal Statiskicks.

Kevin Rosero es considerado el mejor lateral del futbol mexicano en el presente torneo.|@kevin11ar

El colombiano destaca por encima de grandes futbolistas que incluso son seleccionados en sus respectivos países, como Álvaro Ángulo de Pumas y Jesús Garza de Tigres. Este es el Top-10 de los mejores laterales del momento:



Kevin Rosero - Necaxa Brian García - Pachuca Francisco Nevárez – Juárez FC Carlos Sánchez- Pachuca Álvaro Ángulo – Pumas Iker Moreno – Puebla Jesús Garza – Tigres Bryan Colula – León Francisco Venegas – Querétaro Santiago Simón - Toluca.

La trayectoria de Rosero antes de llegar a México

El jugador de 27 años inició su carrera a lo grande, pues se formó en las Fuerzas Básicas del Porto, para después pasar al Quarteirense Portugal. El ahora lateral también jugó en Malta y en Grecia con el Volos NPS y PAS Giannina, donde llamó la atención de los Rayos.

Necaxa se avivó y fichó a Rosero en verano de 2024 y desde entonces suma 62 partidos con el club. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el colombiano lleva 5 goles y 7 asistencias, una de ellas en este Clausura 2026.

Pese a que los Rayos no marchan de la mejor manera, de manera individual, Kevin la rompe en las 9 jornadas que van del Clausura 2026, en espera de culminar el torneo como el mejor en su posición.