Llegó por apenas 200 mil, en México le cambiaron la posición y hoy es el mejor del Clausura 2026 gracias a eso
El futbolista de 27 años suma casi 2 años en México y es en este torneo que es considerado uno de los mejores de su posición
Necaxa tiene al mejor lateral en lo que va del Clausura 2026, pese a que el equipo perdió ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 9 y marcha en el lugar 13 con tan solo 9 puntos. El colombiano llegó a México en verano de 2024 por tan solo 200 mil euros (4 millones de pesos) y comenzó a destacar cuando le cambiaron la posición.
Kevin Rosero, quien rompió una larga racha del América, es el futbolista que inició su carrera como extremo, pero fue en el futbol mexicano que le cambiaron la posición al hacerlo un lateral o carrilero. Debido a ello, se ubica en el primer lugar con 7.04 puntos, según el portal Statiskicks.
El colombiano destaca por encima de grandes futbolistas que incluso son seleccionados en sus respectivos países, como Álvaro Ángulo de Pumas y Jesús Garza de Tigres. Este es el Top-10 de los mejores laterales del momento:
- Kevin Rosero - Necaxa
- Brian García - Pachuca
- Francisco Nevárez – Juárez FC
- Carlos Sánchez- Pachuca
- Álvaro Ángulo – Pumas
- Iker Moreno – Puebla
- Jesús Garza – Tigres
- Bryan Colula – León
- Francisco Venegas – Querétaro
- Santiago Simón - Toluca.
TE PUEDE INTERESAR:
- América busca sacudir el mercado: Irían por la máxima figura de México en el Mundial de Qatar
- ÚLTIMA HORA: La Selección Mexicana convocará a jugador de Armenia para los partidos de marzo
- Kevin Mier ya no será el portero aunque vuelva al Cruz Azul: Nicolás Larcamón dio todos los detalles
La trayectoria de Rosero antes de llegar a México
El jugador de 27 años inició su carrera a lo grande, pues se formó en las Fuerzas Básicas del Porto, para después pasar al Quarteirense Portugal. El ahora lateral también jugó en Malta y en Grecia con el Volos NPS y PAS Giannina, donde llamó la atención de los Rayos.
Necaxa se avivó y fichó a Rosero en verano de 2024 y desde entonces suma 62 partidos con el club. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el colombiano lleva 5 goles y 7 asistencias, una de ellas en este Clausura 2026.
Pese a que los Rayos no marchan de la mejor manera, de manera individual, Kevin la rompe en las 9 jornadas que van del Clausura 2026, en espera de culminar el torneo como el mejor en su posición.