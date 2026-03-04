Pachuca vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este martes 3 marzo del 2026, se enfrentan Pachuca vs Necaxa como parte de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y se disputará en el Estadio Hidalgo. El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Pachuca y Necaxa

Ambos equipos buscan poder llevarse los tres puntos para poder subir posiciones en la tabla. En el caso del Tuzo, llega en el quinto lugar de la tabla con 14 puntos y luego de sufrir una derrota ante Mazatlán. Por otra parte, Necaxa llega en el lugar 12 de la tabla con nueve puntos conseguidos.

Alineación confirmada Pachuca vs Necaxa

Alineación de Pachuca:

Portero: Moreno

Defensas: Barreto, Dos Santos, García y Sánchez

Mediocampistas: Rivera, Rodríguez, Idrissi, Alexei Domínguez

Delanteros: José Rondón y Robert Nunes

Alineación de Necaxa:

Portero: Unsain

Defensas: Oliveros, Peña, Rossano y Martínez

Mediocampistas: Leyva, Ante, Faravelli y Tello

Delanteros: Badaloni y Monreal