Pachuca vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Pachuca vs Necaxa de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este martes 3 marzo del 2026, se enfrentan Pachuca vs Necaxa como parte de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y se disputará en el Estadio Hidalgo. El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.
Así llegan Pachuca y Necaxa
Ambos equipos buscan poder llevarse los tres puntos para poder subir posiciones en la tabla. En el caso del Tuzo, llega en el quinto lugar de la tabla con 14 puntos y luego de sufrir una derrota ante Mazatlán. Por otra parte, Necaxa llega en el lugar 12 de la tabla con nueve puntos conseguidos.
Alineación confirmada Pachuca vs Necaxa
Alineación de Pachuca:
Portero: Moreno
Defensas: Barreto, Dos Santos, García y Sánchez
Mediocampistas: Rivera, Rodríguez, Idrissi, Alexei Domínguez
Delanteros: José Rondón y Robert Nunes
Alineación de Necaxa:
Portero: Unsain
Defensas: Oliveros, Peña, Rossano y Martínez
Mediocampistas: Leyva, Ante, Faravelli y Tello
Delanteros: Badaloni y Monreal