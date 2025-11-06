Llegó sin luces ni reflectores al Club América, es barato y hoy superó a todos sus rivales

Mientras se habla de que una de sus máximas figuras se iría, el Club América está disfrutando de un jugador que llegó sin luces ni reflectores y hoy superó a todos los competidores en su posición. Se trata de Rodrigo Aguirre Soto, el delantero que consiguió algo importante en este Apertura 2025 y que ha sido de gran ayuda para André Jardine en los de Coapa.

El América disfruta del delantero uruguayo mientras que ya tendría preparados refuerzos extranjeros para la próxima temporada de la Liga BBVA MX . En ese sentido, al ‘Búfalo’ Aguirre le destacan que, con las bajas de Raúl Zúñiga y Henry Martin, fue el centrodelantero con más partidos en el Apertura 2025.

@aguirrerodrigo21 Rodrigo Aguirre reemplazará a Henry Martín para el partido entre América y Rayados de Monterrey

Siendo el ‘nueve’ principal del equipo, el ‘Búfalo’ Aguirre suma 4 goles en lo que va del Torneo Apertura 2025 con las Águilas, lo que refleja un promedio de casi un gol cada tres partidos, nada mal para un jugador que hasta hace poco era considerado casi como una moneda de cambio.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto pagó el América para quedarse con Rodrigo Aguirre?

El delantero de 31 años llegó al América en julio de 2024 proveniente de Rayados de Monterrey. El equipo azulcrema pagó 2,7 millones de euros para hacerse con los servicios de Rodrigo Aguirre. Esta cifra equivale a casi 58 millones de pesos mexicanos. Una cifra muy interesante para la Liga MX.

Según Transfermarkt, su precio se mantuvo bastante estable en los últimos tiempos, puesto que ahora tiene un valor de mercado de 2,8 millones de euros. Su mejor valoración fue de USD $4,5M cuando todavía era futbolista de los Rayados de Monterrey.

Los números de Rodrigo Aguirre en el Club América

Las estadísticas generales del delantero del Club América

Partidos jugados: 55

Encuentros disputados como titular: 23

Minutos en el campo de juego: 2,553

Goles: 16

Asistencias: 1

Tarjetas: 11 amarillas y 1 roja

Títulos: 1 (Torneo Apertura 2024)

Las estadísticas de Aguirre Soto en el Torneo Apertura 2025